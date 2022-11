Španjolski izbornik: Neka se igrači seksaju prije utakmice, ne smeta mi, ali orgije nisu idealne

Španjolska je na Svjetsko prvenstvo u Katar stigla bez ikakvih očekivanja. Nitko ih nije vidio u užem krugu favorita za naslov, svi pričaju o Argentini i Brazilu, ali već u prvoj utakmici pokazali su kakvu artiljeriju imaju na raspolaganju. S čak 7-0 isprašili su Kostariku.

U nedjelju navečer čeka ih derbi kola protiv Njemačke, a raspoloženi izbornik Luis Enrique odgovarao je na pitanja na Twitchu. Pomalo neobično za jednog izbornika, ali obećao je da će biti u doticaju s fanovima dok god njegova reprezentacija bude igrala u Katru.

Foto: Carl Recine/REUTERS

U moru pitanja oko SP-a, stiglo je i jedni intimne prirode. Dopušta li igračima da se seksaju noć prije utakmice? Vječno pitanje s kojima se susreću vrhunski sportaši. Crpi li snagu i umanjuje li sposobnosti spolni odnos prije natjecanja.

- Ne smeta mi što se igrači seksaju noć prije utakmica, smiješno je zabraniti im to, ali podvlačim crtu na orgijama. Ako ste na orgiji noć prije utakmice, to očito nije idealno, ali kad sam bio trener u klubu, igrači su kod kuće noć prije utakmice i to me uopće ne zabrinjava - kazao je Enrique pa još malo nastavio o ovoj temi.

- Ako je to nešto što rade onda je to zato što to trebaju i žele. Ali ponavljam zdravorazumski! Svatko sa svojim partnerom. To je normalno. Kad sam bio igrač, ako sam bio kod kuće prije utakmice, sa svojom ženom, dobro, radili smo što smo morali - priznao je raspoloženi Enrique koji je na sva pitanja odgovarao bez dlake na jezike.

Zanimljivo, u kadru ima i potencijalnog zeta. Riječ je o Ferranu Torresu koji je u vezi s njegovom kćerkom Sirom Martinez. U Barceloni se baš nije naigrao ove sezone, ali Enrique ga je poveo u Katar. Započeo je protiv Kostarike i zabio dva gola. A na pitanje uoči utakmice hoće li igrati, Enrique je ispalio:

- To je vrlo lako, Ferran Torres će startati, inače će moja kći krenuti za mnom i odrubiti mi glavu - kazao je Španjolac i nasmijao sve.

O odnosu igrača i trenera, ali i obiteljskom, progovorio je i Torres.

- Mislim da trener i ja znamo razlikovati kada je to obitelj, a kada smo u profesionalnom odnosu. Ponašamo se prirodno i dobro se slažemo. Ne postoji nikakav pritisak - zaključio je.

