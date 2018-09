Španjolski mediji: Nemilosrdna Furija rastavila svjetsko srebro

Nova Španjolska Luisa Enriquea igrom i golovima razbila svjetskog doprvaka Hrvatsku, piše danas na naslovnici El Mundo Deportivo te dodaje hvalospjeve na račun igrača utakmice Marca Asensija:

'Brutalni Asensio s dva gola i tri asistencije predvodio momčad punu nada.'

Foto: Print Screen

U istom listu istaknuta je i izjava novog izbornika Luisa Enriquea:

- Bila je ovo spektakularna noć koju nismo mogli ni sanjati. Imali smo ideju kako igrati, no u ovoj utakmici sve nam je polazilo za rukom, sve je bilo doista prekrasno. Hrvatska je imala dvije dobre prilike na početku, mi smo ušli malo neodlučno u utakmicu, a onda se sve promijenilo. Od tog trenutka sve je bilo briljantno, od igre, prekrasnih golova pa do konačnog rezultata i još nekoliko velikih prilika - rekao je bivši trener Barcelone kojem su španjolski novinari spomenuli da je od prve minute na teren poslao šest igrača Reala:

- Nisam znao za to, niti me to brine. Ovo je španjolska reprezentacija, nije bitno jesu li igrači iz Reala ili Barcelone, ne gledam dres kluba kada slažem momčad.

Na kraju utakmice dočekao je i skandiranje navijača.

- Nisam to očekivao, bilo me sram. Draže bi mi bilo da skandiraju igračima jer oni odrađuju najteži posao.

Foto: Print Screen

Marca je izašla s naslovnicom na kojoj dominira Marco Asensio i jedan veliki 'Bravooooo!' uz dodatak:

'Španjolska nas je šesticom poritv svjetskog doprvaka natjerala da se ponovno zaljubimo u nju. Velika utakmica i igra protiv razbijene Hrvatske'.

Foto: Print Screen

Na slično tragu je i katalonski Sport koji je na naslovnici slavodobitno objavio: 'Budućnost je stigla!'

'Španjolska je ponizila viceprvaka svijeta u spektakularnoj predstavi. Luchov temperament pretvorio je Furiju u uragan', dodaje Sport, a As piše:

'Nemilosrdna Španjolska rastavila je finalista Svjetskog prvenstva. Bila je to noć za pamćenje sjajnog Marca Asensija.'