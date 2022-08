Španović opet na krovu Europe: Nije mi bila opcija ne pobijediti

Ivana Vuleta (32), djevojački Španović, nakon šest godina ponovno se okitila naslovom europske prvakinje u skoku u dalj i isprala gorak okus nakon sedmog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu.

Na kišom natopljenom Olimpijskom stadionu u Münchenu odmah na početku skočila je 7,06 metara, samo četiri centimetra kraće od osobnog rekorda i istu duljinu koja joj je u Beogradu početkom godine donijela naslov svjetske dvoranske prvakinje. Potekle su i suze.

- Ovo mi je bilo jedno od najjačih i najljepših natjecanja u karijeri. Volim skakati po kiši pa mi to uopće nije bio problem. Osvojila sam zlato na dvoranskom SP-u i EP-u, nedostajala je samo medalja iz Eugenea, gdje sam dobro skočila, ali imala i mali prijestup. Takve te pogreške motiviraju. Nije bila opcija doći ovdje i ne pobijediti, bez obzira na domaći teren Malaike.

Malaika Mihambo, kojoj je otac iz Tanzanije, Njemačkoj je donijela srebro skokom od 7,03 metra, a bronca je otišla Britanki jamajčansko-engleskog porijekla Jazmin Sawyers sa 6,8 metara.

- Stvarno sam uživala, atmosfera je bila fantastična. Nisam se mogla načuditi kako to izgleda pred punim stadionom. Vratila sam se izvornoj sebi i načinu kako pristupam natjecanju. Od prvog do zadnjeg skoka, ovo mi je jedna od najjačih serija bez obzira na hladnoću. Nisam nimalo sumnjala i znala sam da ću izazvati Malaiku prvim skokom. To sam i tražila, približavanje osobnom rekordu - kazala je srpska atletičarka.

Jutro poslije pobjede na društvenim mrežama objavila je fotografiju sebe u suzama uz poruku:

"Dok god računam i oslanjam se na sebe, slijedit ću snove. Hvala ti, Münchene za nezaboravnu večer. Puno ljubavi šaljem svome timu."

