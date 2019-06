Spasila pet meč lopti i izbacila pobjednicu Grand slam turnira!

Igra se dok sudac ne označi kraj ili pak u slučaju tenisa do posljednjeg poena. Pokazala je to Petra Martić za koju nema izgubljenog poena, a kamoli meča te je nakon velikog zaostatka protiv Jelene Ostapenko (6-7(4), 7-5, 6-1) ušla u polufinale Birminghama! Prvo je to njezino polufinale na travnatoj podlozi, a igrat će protiv pobjednice meča Putintseva i Julie Georges.

Foto: Reuters

Nije Petra izgledala dobro na početku i u prvom setu je startala sa četiri gema zaostatka (0-4), no vratila je dva breaka zaostatka i stigla do 5-5. Ipak tad je izgubila servis za 5-6, ali ga odmah i vratila te u turbulentnom prvom setu ipak izgubila nakon trinaeste igre. Slično je krenulo i u drugom setu. Petra Martić opet je gubila 4-0...

Foto: Reuters

Ali tada je odlučila reći dosta. Probudila se hrvatska tenisačica i opet spasila dva breaka. No ovaj je put morala servirati za ostanak u meču kod 5-4 za Latvijku. Oni koji znaju nešto više o ovoj pobjednici Roland Garrosa iz 2017. znaju kako je igračica ogromnih oscilacija te je sposobna da u jednom meču od nepobjedivosti padne na razinu nedjeljne rekreacije. To je i pokazala protiv Petre.

Ne umanjujući odličnu Petrinu igru, Ostapenko je imala 0-40 na Petrin servis i tri meč lopte. Nije iskoristila nijednu. dobila je još dvije prilike, ali ni to nije iskoristila, a onda je krenula kanonada promašaja i apsolutni pad koncentracije Jelene Ostapenko. Petra je drugi set dobila sa 7-5, u trećem setu pametno je igrala, prelazila iz obrane u napad i izazivala Ostapenko da preuzme odgovornost što je spomenuta i učinila te mnoge loptice poslala u mrežu ili pak van terena.

Foto: Reuters

Sa 6-1 promarširala je Petra kroz treći set i ušla u polufinale. Nastavila je odlične igre od ove godine i po tko zna koji put pokazala zavidnu mentalnu snagu. Sad slijedi polufinale, a tko zna što još očekuje Petru Martić u nastavku sezone, možda već na Wimbledonu.