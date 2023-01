Spasitelj Livaja opet je riješio pitanje pobjednika. No za nešto više Hajduk se mora pojačati...

Nakon 79 dana Hajduk se vratio službenim utakmicama na Poljudu, od susreta protiv Osijeka do susreta sa Šibenikom navijači Hajduka nisu se imali priliku radovati sa svojim ljubimcima. Večeras jesu! Hajduk možda nije oduševio igrom, ali minimalnom pobjedom 2-1 jest. A uz to je i smanjio prednost nad vodećim Dinamom na četiri boda. Junak pobjede bio je najbolji igrač i strijelac HNL-a Marko Livaja, koji je pred kraj susreta iskoristio kiks obrane Šibenika i zabio za pobjedu. Sudeći po vijestima koje stižu iz tabora suparnika te rezultatima na otvaranju proljeća ovo će biti prvenstvo u kojem će se prosipati bodovi, a do trofeja će stići momčad koja bude manje griješila i prosipala bodove.