Naporna i teška sezona očito je ostavila traga na izmorenim igračima Manchester Uniteda koji su pronašli svoj način za opuštanje i regeneraciju.

Otišli su na 'seansu' kod pornoglumice Shone River, a ona je mislila da će ju, obzirom na njihove basnoslovne prihode, bogato nagraditi. No, sada se požalila da joj nisu ni pizzu platili.

Otkrila je to u emisiji How to be a pornstar, gdje je rekla kako je spavala s trojicom nogometaša Uniteda, no ostavili su dojam škrtih osoba, tvrdi ona.

- To što imaju dosta novca ne znači i da su velikodušni. Očekuju da budete s njima samo jer su poznati, ali zapravo ne žele izaći s vama. Služite im kao druga žena u sjeni - kazala je ova rođena Mađarica.

Posebno ju je šokirao jedan igrač Uniteda koji je naručio pizzu, a kako je sve potrošio na 'seansu', morao je s njezinim novcem platiti pizzu. To ju je ostavilo bez teksta.

- Jedan od njih je naručio pizzu i onda uzeo mojih 200 eura da to riješi. Pitala sam ga zašto tu pizzu ne plati svojim novcem, a on mi je rekao da više nema novca - kazala je ona.

Naravno, njihova imena nije htjela otkriti jer je svojim klijentima zajamčila maksimalnu diskreciju. A mi samo možemo nagađati o kome je riječ.

Ovakve afere svako malo iskaču u engleskim medijima i nisu nikakva rijetkost za igrače iz Premier lige. Tako je igrač Cityja Kylie Walker prevario suprugu s njezinom prijateljicom, a u 'akciji' su uhvaćeni i Phil Foden te Mason Greenwood koji se nisu mogli obuzdati dok su bili na okupljanju s reprezentacijom Engleske pa su se na Islandu sami za sebe pobrinuli tako što su pronašli djevojke na stranici za upoznavanje.