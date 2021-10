José Mourinho vodio je 1007 utakmica s Benficom, Leirijom, Portom, Chelseajem, Interom, Realom, Manchester Unitedom, Tottenhamom. Nitko mu nikad nije zabio šest golova.

A onda je došla 1008. utakmica i gostovanje kod Bodo/Glimta u Norveškoj u trećem kolu Konferencijske lige s Romom. Naravno da su Talijani bili ogromni favoriti, a završilo je nevjerojatno. Domaćini su slavili 6-1!

Crvenio se Mourinho u licu, što zbog srama, što zbog temperature koja je na sjeveru Europe bila oko nule.

- Početnih 11 Bodo/Glimta su kvalitetniji igrači od naših. Sad me više nećete pitati zašto igram s istim igračima - odbrosio je "The Special One" nakon debakla.

Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Ako vas baš zanima, za Bodo/Glimt su počeli Hikin, Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan, Fet, Berg, Konradsen, Solbakken, Botheim i Pellegrino. A za Romu Rui Patricio, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Diawara, Carles Perez, Villar, El Shaarawy, Mayoral.

Momčad Bodo/Glimta vrijedi 14,6 milijuna eura, a Rome gotovo 30 puta više, 429,85 milijuna eura. Ali u nogometu ne igra novac i zato ga svi toliko vole.

Erik Botheim i Ola Solbakken zabili su po dva, Patrick Perg i Amahl Pellegrino po jedan. Carles Perez samo je nakratko u prvom dijelu dao nadu "vučici" da će izvući nešto iz ove utakmice.

Nakon tri kola Norvežani su vodeći u skupini sa sedam bodova, Romi je ovo prvi poraz i ostaje na šest, a CSKA iz Sofije i Zorja Lugansk su na jednom, odnosno nula bodova, uz utakmicu manje.