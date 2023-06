Spekakl u Zadru! Podcast 'All the smoke' prvi put u Hrvatskoj

Prvi put u povijesti Hrvatske, u sklopu Sunset Sports Media Festivala, bivši NBA prvaci i voditelji najpopularnijeg košarkaškog podcasta "All the Smoke" snimili su novu epizodu na predivnoj lokaciji u Zadru, tik uz čaroban Pozdrav Suncu. Razgovori ispunjeni smijehom, zanimljivim pričama i zabavom, privukli su brojne posjetitelje Festivala, ali i sve slučajne prolaznike koji su se zatekli na jednoj od najljepših lokacija na jadranskoj obali.

Matt Barnes i Stephen Jackson, govornici na ovogodišnjem globalnom sportsko-medijskom Festivalu, za snimanje svoje iduće epizode podcasta izabrali su predivnu lokaciju uz Morske orgulje i Pozdrav Suncu. Uz prekrasan zalazak sunca kao pozadinu, publika je bila zapanjena atmosferom i iskrenošću voditelja i bivših NBA prvaka, a s obzirom da je riječ o podcastu čija se gledanost broji u milijunima diljem SAD-a i šire, slika Zadra i Hrvatske otići će diljem svijeta.

Sunset Sports Media Festival koji se održava u Providurovoj i Kneževoj palači još danas, u svom drugom izdanju donosi bogati program ispunjen inspirativnim predavanjima i panelima, a drugi dan Festivala okupio je zvučna svjetski poznata imena iz svijeta sporta, medija i businessa koja su otkrila niz zanimljivosti i tajne svojih uspjeha u ovim industrijama.

Zvijezde showa Golazo koji svojim revolucionarnim sadržajem trenutno dominira na ekranima i platformama društvenih medija diljem svijeta, Pete Radovich, dopredsjednik i kreativni direktor CBS Sportsa i voditelj nogometnog social tima CBS Sportsa Rush Sawhney pod moderatorskom palicom poznate voditeljice i reporterka sportskih događaja iz Londona Anite Jones, na panelu "GOLAZO – The Most Talked About Football Show in the World" podijelili su svoja iskustva o tome kako su osvojili srca i umove nogometnih navijača diljem svijeta.

- Kada sam krenuo u ovaj projekt, pitao sam se što mi kao producenti možemo učiniti da gledateljima ponudimo nešto drugačije, osim same nogometne igre. Želio sam da budemo najbolji od najboljih, da budemo drugačiji, svoji, iskreni i zabavni. Ne ustručavamo se niti prikazati naše pogreške jer svi smo mi ljudi i prirodno je griješiti, a publika, iako u početku nije bila naviknuta na ovakvu vrstu sadržaja, vrlo lako se poistovjetila s nama. Svaki naš video sadrži po jednog hrvatskog igrača i to je također jedna od tajni velikog uspjeha, šalim se, ali zapravo je stvarno tako - izjavio je Pete Radovich.

Foto: Sunset Sports Media Festival

Odgovore na pitanja koliko je danas u sportu važna statistika te koliko su korisnici zainteresirani za dodatne informacije i na koji način Sofascore pomaže u radu sportskim novinarima diljem svijeta, ponudili su Toni Jermaniš, Toribio Blanco Soto, David Nelson i David Mrkonjić na panelu "Unicorns and data rainbows".

- Ono po čemu se ističemo je pristup kojim korisnicima, ali i novinarima nudimo gotove grafike i statistiku, u samo nekoliko trenutaka nakon završetka utakmica. Danas radimo s više od 100 medijskih kuća diljem svijeta, fokusirajući se na top 3 medijske kuće u pojedinim državama. Takve suradnje imamo primjerice i s medijima kao što su ESPN, Diario As i Mundo Deportivo - istaknuo je David Mrkonjić iz Sofascorea koji je na dobrom putu da zbog ubrzanog rasta postane treći hrvatski Unicorn.

Poseban interes publike izazvao je srpski superagent Miško Ražnatović u čijem je klubu Mega Nikola Jokić započeo profesionalnu karijeru i iz njega se otisnuo u NBA. U prepunoj dvorani Providurove palače ispričao je svoj životni put od nogometaša do profesionalnog košarkaša, a kasnije pravnika koji je osnovao vodeću košarkašku agenciju BeoBasket. Jedini agent koji je ikada predstavljao MVP Eurolige i MVP NBA lige u istoj godini i jedini europski agent koji je dva puta zaredom predstavljao MVP NBA lige otkrio je najzanimljivije detalje na svom putu prema nevjerojatnom svjetskom uspjehu.

- U dobi od 10-11 godina svi smo igrali nogomet ispred svojih kuća. Jednog dana otac mi je rekao: "Slušaj, sine, jako si loš u tome. Možda da probaš nešto s rukama?". Vrlo brzo sam se prebacio na košarku i ljubav prema košarci je iz godine u godinu rasla. S manje od 22 godine završio sam pravo te sam nakon jedne loše sezone odlučio prestati s košarkom i baviti se samo pravom. Kad su naši igrači dobili neke značajnije novce, shvatili su da im je potrebna pravna zaštita te su mi prilazili s upitima o sklapanju ugovora. Nisam imao od koga kopirati, krenuo sam iz samih početaka. Agenti su u tom vremenu bili zainteresirani samo za najveće igrače, a čak 70-80 posto igrača nije imalo svog agenta - ispričao je Miško Ražnatović u svom izlaganju.

Foto: Sunset Sports Media Festival

Unatoč stoljetnoj tradiciji i statusu najprestižnijeg sportskog natjecanja poznatog čovječanstvu, Olimpijske igre se konstantno suočavaju s novim izazovima. Kako zadržati relevantnost i pažnju svjetskog auditorija u doba kada je ljudima dostupno više atraktivnog sadržaja nego ikada prije, otkrili su Toribio Blanco Soto, Zoran Primorac i John Palfrey s Olympic Channela.

Svjetska ikona jedrenja Robby Naish odlučio je s Havaja doći upravo na Sunset Sports Media Festival gdje je u razgovoru sa Cindy Marinom, TV voditeljicom Serie A i AC Milan Channela, istaknuo:

- Nikad nisam mislio da sam bolji od drugih, nego sretniji od drugih. Često sam se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Kad sam postao sretan i uspješan, nastojao sam to zadržati i ne izgubiti glavu jer sportaši često kad postanu uspješni misle da su bolji od drugih.

Za kraj je savjetovao svim okupljenima: nije važno hoćete li biti pobjednici ili ne, pronađite ono što volite, dajte 100 posto i budite sretni! Nakon što su poslušali zanimljivu i inspirativnu priču, posjetitelji su pogledali dokumentarni film "The Longest Wave" o Robbyju Naishu sniman čak pet godina, koji jasno pokazuje da ovaj legendarni surfer nema namjeru odustati od rušenja vlastitih sportskih granica ni u godinama u kojima većina sportaša uživa u zasluženoj mirovini.

Treći dan donosi čak sedam panel rasprava i predavanja na kojima će sudjelovati proslavljeni hrvatski tenisač Mario Ančić, osnivač Good Game Globala Nikola Stolnik, vodeći čovjek marketinga Fibe Frank Leenders, hrvatski šahist i nositelj titule velemajstora Alojzije Janković, vodeće žene u nogometu: Martina Knežević i Dee Kundra, ali i već spomenuti NBA prvaci Matt Barnes i Stephen Jackson. Sve novosti pratite na poveznici i na FB, IG i Twitter profilima.