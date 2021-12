U Splitu će se 26. prosinca održati 19. po redu humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića - memorijal Dino Petrinović". Humanitarni turnir svake godine u Split dovede brojna poznata imena koja uživaju u atraktivnom nogometu i dobroj zabavi, i nema sumnje da će i ove godine biti isto te da će se na koncu skupiti novac za one kojima je to najpotrebnije, a to su djeca s problemima u razvoju smještena u Centru "Mir" u Rudinama.

- Ulaz u dvoranu bit će dozvoljen samo uz covid potvrda, a ispred dvorane bit će moguće napraviti antigenski test po cijeni od 50 kuna. Ulaznice se prodaju u kafićima koji nastupaju, a ako preostane i na blagajni dvorane Gripe na dan turnira. Pozivamo sve da dođu u što većem broju da pomognemo Centru "Mir" kazao je u ime organizatora turnira Damir Karaman.

U polufinalu će se sastati "Kauri" i "Camel" nakon toga "Antique" i "Vivas" a veliko finale će izravno prenositi HRT od 18.30 sati. Kao i uvijek do sada Gripe će pohoditi veliki broj poznatih imena, uglavnom bivših i aktualnih igrača Hajduka, koje će predvoditi najveća zvijezda Marko Livaja.

Danas su vlasnici kafića obznanili većinu imena koja će nastupiti za njih, a najatraktivniju momčad i ove je godine skupio dvojac Keto & Gogo za čiji će Antique nastupiti Božidar Radošević, Josip Vuković, Marin Tomasov, Stipe Biuk, Ivan Perišić....

- Doći će i ozlijeđeni Nikola Kalinić, nismo sigurni da će i on nastupiti, možda je bolje da se čuva za proljeće u dresu Hajduka. I Robert Jarni će biti uz nas, ne znamo u kojoj ulozi, ali znamo da će nas predvoditi kapetan Marko Livaja i izbornik Zlatko Dalić, dvojac koji će nas predvoditi i u Kataru – kazao je Gordan Boljat.

Vivas bar predvodit će s klupe Darko Miladin, a zaigrat će među ostalima i rođaci, mladi reprezentativac Roko Šimić i junior Niko Đolonga, kao i Luka Pralija, sinovi puno poznatijih Darija, Vlatka i Nenada.

- Nastupit će i Dario i Nenad, ja nisam baš u formi, ali zato su tu Danijel Pranjić, bivši Hajdukovci Igor Musa, Tonći Gabrić, Darko Butorović, Mate Bilić, Hrvoje Vejić, Stanko Bubalo, kao i mladi i nadareni Marko Brkljača, Šime Hrgović, Roko Jureškin, Stipe Vulikić... - otkrio nam je vlasnik Vivasa Vlatko Đolonga.

Camel će i ove godine predvoditi osnivač turnira i igrač s najviše nastupa Ivica Mornar, koji je opet složio moćnu momčad.

- Brani Stipe Pletikosa, tu je i vatreni Ivan Strinić, Nikola Katić, Mario Vušković, Marin Ljubičić, Drago Gabrić, Jere Vrcić, Tonio Teklić, Mario Maloča, Kažimir Vulić, a kao posebno iznenađenje Ivice Mornara rekorder Torcida kupa Ivica Bačić 'Baćo' te kao centarfor u špici napada Danijel Subašić, koji će izvoditi i slobodne i kaznene udarce. Na klupi će sjediti Robert Prosinečki i Hari Vukas - otkrio je sportski direktor Camela Denis Putnik.

A da će polufinale Camel – Kauri biti i te zanimljivo potvrđuje kako će se centarforu Subašiću s druge strane suprotstaviti još jedna centarfor/golman reprezentativna jedinica Ivo Grbić

- Momčad s puno golmana nije najsretnije rješenje, ali snađemo se mi, rasporediti. Dolaze nam Matej Delač, Antonio Ježina i Lovre Kalinić pa će Ivo Grbić zaigrati u napadu. Tu si i Filip Krovinović, Nikola Pokrivač, Nikola Moro, Dino Skorup, Špiro Peričić, Andrija Balić, Petar Bosančić, Stipe Bačelić - Grgić, Marin Jakoliš, Ivan Čalušić, Antoni Kalik, Domagoj Bradarić a nastupit će i tenisač Borna Gojo - otkrio nam je trener Camela Armando Marenci.

U pauzi između polufinala i finala u revijalnoj utakmici zaigrat će i cure iz Hajduka, koje su, dok su se zvale Marjan, redovito nastupale na svim turnirima. Tradiciju nastavljaju i nakon fuziranja kluba s Hajdukom, i dalje pod vodstvom osnivača kluba i dugogodišnjeg trenera Josipa 'Joze' Pirića.