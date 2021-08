Natjecanje diskašica zasigurno će biti jedna od najatraktivnijih disciplina 71. Memorijala Borisa Hanžekovića jer su svoj dolazak potvrdile dvostruka olimpijska pobjednica Sandra Perković te aktualna olimpijska pobjednica iz Tokija, Amerikanka Valarie Allman, objavili su u subotu organizatori.

Osim što će imati prigodu za svojevrsni revanš američkoj diskašici, najbolja hrvatska atletičarka lovit će 14. rujna na stadionu Mladosti i svoju već desetu pobjedu na zagrebačkom mitingu.

Ovo neće biti prvi dolazak Valarie Allman na Boris Hanžeković memorijal. Tada malo poznata američka bacačica diska nastupila je u Zagrebu i 2018. godine te sa 61.38 zauzela treće mjesto, iza Sandre Perković (67.60) i Kubanke Yaime Perez (64.78).

Na Olimpijskim igrama u Tokiju je Valarie Allman već u prvoj seriji bacila pobjedničkih 68.98 metara, dok je Sandra Perković sa 65.01 zauzela četvrto mjesto i prvi put nakon 11 godina ostala bez odličja na velikim natjecanjima.

- Teško je… Stvaraš, radiš, želiš, boriš se, improviziraš, sanjaš, plačeš, smiješ se, guraš dalje bez obzira na sve i tako svaki dan 365 dana u godini, već 5 punih godina samo za ovaj dan - rekla je Sandra pa nastavila:

- Borila sam se do kraja, tražila sam sve načine kako na najbolji mogući način predstaviti naše boje, bolje od ovoga nisam mogla niti nisam znala! Hvala Vam za sve poruke, hvala Vam za lijepe riječi, hvala Vam za sve molitve, još će dugo moje oči biti ‘caklene’ na pomisao na ovo natjecanje! To je sport, on zna biti prekrasan, a zna biti užasno grub i surov, ali baš u tome je čar.