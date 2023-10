PSG razbio Milan na Parku prinčeva! Talijanski velikan još ne zna za gol u Ligi prvaka...

Poraz od Newcastlea uzdrmao je PSG, ali prekvalitetna je to momčad da bi im taj kiks poremetio sezonu. Luis Enrique izvukao je pouke iz tog susreta i u potpunosti nadigrao kolegu Stefana Piolija.

PSG je u trećem kolu Lige prvaka razbio Milan na Parku prinčeva (3-0) i došao do druge pobjede u ovosezonskom izdanju najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. Poraz od 'svraka' bio je samo loš dan jer francuski prvak je večeras demonstrirao moć protiv nemoćnog Milana koji ni nakon tri boda nije zabio gol, ali i dalje ima šanse za plasman u osminu finala zahvaljujući dva remija.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Gledali smo poprilično blijedih i mlakih prvih pola sata, ali potom je PSG upalio motore, a Kylian Mbappe pokazao klasu u 32. minuti.

Zaine-Emery je prenio loptu na suparničku polovicu i na lijevoj strani uposlio Mbappea. Sjurio se u šesnaesterac, biciklom prevario stopere Milana i krasno pogodio u donji lijevi kut. Maignan tu ništa nije mogao.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

U 53. minuti Kolo Muani povisio je na 2-0. Dembele je dobio loptu na lijevoj strani šesnaesterca, prodao je lažnjak pa pucao, Maignan je to obranio, ali lopta se sretno odbila do Kolo Muanija koji iz blizine zabija za 2-0.

Konačan rezultat je u 89. minuti postavio Lee Kang-In. Zaire-Emery je krasno prošao po desnoj strani i u petercu uposlio Kang-Ina koji je neometano pogodio donji desni kut.

U drugom susretu Borussia Dortmund je pobijedila Newcastle 1-0, a junak susreta bio je gostujući vratar Gregor Kobel koji je "izluđivao" domaćina. Kada je i on već bio svladan, Borussiju je spašavao okvir gola, u posljednjim minutama susreta "Svrake" su dva puta gađale prečku.

Borussia je zaprijetila već u trećoj minuti, Donyell Malen je pucao, ali je Nick Pope zaustavio njegov udarac. Minutu kasnije uzvratio je Anthony Gordon, ali je i Gregor Kobel bio spreman. Malen i Gordon su pucali i u 10. i 12. minuti, ali bez uspjeha.

Gosti su poveli u završnici prvog dijela nakon brze kontre. Nico Schlotterbeck je odlično dodao u kazneni prostor do Felixa Nmecha koji je pogodio za 1-0. U 53. minuti su "Svrake" imale još jedan zicer, no Kobel je obranio udarac Calluma Wilsona. U 87. minuti Wilson je svladao švicarskog vratara, no pogodio je prečku. Okvir gola je pogodio i Gordon u sudačkoj nadoknadi.

Liga prvaka, 3. kolo