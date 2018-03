Arsenalova škola nogometa u Milanu, težak poraz Ćorluke...

Milan je bio 13 utakmica bez poraza, imao je šest pobjeda zaredom i u tih šest utakmica bio je bez primljenoga gola, ali Arsenal je na San Siru prekinuo te nizove. Zabio je 'rossonerima' prvi gol nakon 599 minuta i nanio im prvi poraz u zadnjih 14 utakmica.

Foto: ALESSANDRO BIANCHI

Arsenal je slavio 2-0 golovima Henrika Mihtarjana i Aarona Ramseya u prvih 45 minuta čime su 'topnici' prekinuli neugodan niz od četiri poraza zaredom.

Milan, za koji je Nikola Kalinić igrao posljednjih pola sata, još može biti sretan što je završilo samo 2-0. Gosti su imali još dva zicera, prečku, a 'rossoneri' su u cijeloj utakmici imali jedan udarac u okvir gola.

Zapravo, Milan može biti sretan što je na drugoj strani bio Danny Welbeck, koji je promašio zicer, a ovakvi su mu bili udarci izvana.

This is incredible from Welbeck 😯pic.twitter.com/sptZfbSqfp