Spektakl! Olić i Elber igrat će protiv naših legendi u Areni...

Nogometni dvoboj legendi minhenskog Bayerna i hrvatske brončane Generacije iz '98-e bit će odigran 8. srpnja na planetarno jedinstvenoj lokaciji - u pulskoj Areni!

Za Bayern će, najavljuju organizatori, u Areni igrati naš Ivica Olić, Giovane Elber, Paulo Sergio, DeMichelis, Luca Toni, Augenthaler, Witeczek... a za vatrenu Generaciju 98-e: Pletikosa, Jarni, Klasnić, Mrmić, Kozniku, Krpan, Vukojević...

Foto: Marc M/DPA/PIXSELL

Igrat će se na pravom travnjaku dimenzija 40x20 metara, utakmice će trajati 2 puta po 10 minuta, a legende Bayerna i Hrvatske u Areni će odigrati dvije polufinalne te utakmicu za 3. mjesto i finale. Prijenos će biti na HNTV.

Istra i FC Bayern su prijatelji. Sklopili su strateško partnerstvo na tri godine... Sinergija jednog od najvećih svjetskih klubova i najznačajnije turističke destinacije u Hrvatskoj.

Elber: Mi Nijemci

Giovane Elber Bayernova je brazilska igračka legenda, a danas klupski skaut za Brazil. Proveo je tri divna dana sa 70 kolega iz FC Bayerna na klupskom okupljanju u Puli:

- Sjajno nam je svima iz Bayerna bilo u Istri koja je jednostavno predivna. Još me Zvonimir Soldo dok smo skupa igrali u Stuttgartu nagovarao da dođem u Istru i Hrvatsku, a ja sam se uvijek odmarao u Brazilu. To je bila pogreška! Istra je spektakularna, a od Bavarske do tu je tek laganih 5 sati autom ili jedan kratki let avionom - pričao je Elber.

Foto: screesnhot/hntv

- Sad jedva čekam tu utakmicu u Areni koju ću igrati za legende Bayerna. Želja mi je da domaći ljudi i vaši gosti sa svih strana svijeta iz Arene odu puni vrhunskih dojmova i zbog dobrog nogometa koji su vidjeli u tom jedinstveno spektakularnom ambijentu, dvije tisuće godina staroj Areni u tri tisuće godina staroj Puli. Tko će pobijediti? A mi, Nijemci! - smijao se Elber.

Istra na Allianzu

Za Istru najvažnije i najveće turističko tržište je Njemačka, a unutar Njemačke - upravo Bavarska. Ponos Bavarske je FC Bayern: četvrti najvrijedniji nogometni klub na svijetu s vrijednošću od 2 milijarde i 71 milijuna dolara. Ima više od 340.000 članova i 60 milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

Istra i Hrvatska imat će promociju za vrijeme utakmica u VIP zoni stadiona Allianz, ženska momčad FC Bayerna imat će svoj trening kamp u Istri. Istru će se promovirati putem Bayernovih klupskih medijskih kanala počevši od izravnog prijenosa spektakla iz Arene na Bayern TV-u i live streama preko Bayernovih društvenih mreža.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL