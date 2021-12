Derek Chisora (37. 32-12) i Joseph Parker (29, 30-2) fantastičnom borbom začinili su sjajnu boksačku 2021. godinu. Vidjeli smo brojne spektakle, obranu naslova Tysona Furyja, poraz Anthonyja Joshue, ali sinoć u Manchesteru bila je to možda i borba godine.

U nemilosrdnom boksačkom ratu od 12 rundi jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Chisoru te osvojio interkontinentalni teškaški pojas. Bila je to opća makljaža od prve runde, bez ikakvog taktiziranja i kalkuliranja. Obojica su do kraja ispraznila svoju municiju, i jedan i drugi završili su na podu, ali uspjeli su ostati na nogama do kraja borbe. Na kraju je novozelandski borac zasluženo slavio.

Ova dva sjajna boksača borila su se i u svibnju ove godine kada je Parker slavio, ali nije bio zadovoljan jer je to bio neizvjestan meč. Ovaj put je išao pametnije od samog početka, gradio temelje za napad pa u četvrtoj rundi poslao Chisoru na pod.

Parker je bio aktivniji, sjajno se kretao, znao kada treba napasti pa smo u sedmoj rundi opet vidjeli brojanje. Chisora je bio uzdrman, no uspio se ustati, a novozelandski boksač nije jednostavno znao završiti meč.

Britanac je jedva stajao na nogama pa je posljedično zbog toga i u osmoj rundi završio na podu. Parker ga je htio završiti, ali kada je vidio da ima sigurnu pobjedu u rukama, smanjio je intenzitet i mirno priveo meč kraju.

Novozelanđanin je došao do 30. pobjede u karijeri te pokazao da itekako ima ambicije napasti pojas, a Chisora je pretrpio 12. poraz. No, bez obzira na sve, i dalje se ne želi umiroviti.

Podsjetimo, na istoj priredbi u Manchesteru nastupio je i Alen Babić koji je pobijedio i u svom desetom meču u profesionalnoj karijeri. No, teže od očekivanog. David Spilmont pružio je odličan otpor, žestoko zaprijetio Hrvatu u drugoj rundi kada ga je uzdrmao, ali Babić se uspio izvući pa nokautom u šestoj rundi doći do nove pobjede.