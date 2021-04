Gosti Armagedon Showa uoči spektakularnog finala Armagedona 10. travnja bili su hrvatski MMA borci Filip 'Nitro' Pejić i Francisco 'Croata' Barrio, koji su u podcastu s Draženom Forgačem na standardan stručno-zafrkantski način analizirali sjajne borbe koje nas čekaju u finalu i dali svoje prognoze.

- Obojica ste bili tu kad je bio amaterski turnir sad u subotu i čak ste i komentirali mečeve. Jedan uspješno, jedan malo manje. Vi ćete znati tko je koji. Pa kako su vam se činile naše buduće zvijezde MMA-a? - započeo je podcast predsjednik FNC-a i glavni čovjek hrvatske MMA scene Dražen Forgač.

- Što se tiče produkcije i svega toga... Bio je to jedan veliki skok. I vidjeti mlade borce da izlaze iz zidova i da je to tako sve pripremljeno. To je sve jedna druga razina - odgovorio je Pejić na što se Forgy ubacio:

- Hoćeš reći da kad si ti bio amater, da nije tako bilo.

- Nije bilo ništa tako. Mi smo se borili u nekoj dvoranici, u nekoj šupici i to je to. Potuci se na tatamiju i ideš doma ha, ha, ha - rekao je Nitro.

Forgač je, zatim, upitao Croatu je li zamijetio koga perspektivnog, mladog kandidata za Armagedon.

- Jesam, ovaj dečko od 93 kile, prvak. Aleksandar iz Slovenije. On je po meni bio borac turnira i ovaj dečko... Erik Pletikos, do 70 kila. I do 84 kile jako je dobar bio. Joj, teško mi je na hrvatskom reći prezime... Sičaja, da!

- Bilo je zbilja puno talenata i potencijala. Vidio sam puno kandidata za Armagedon i čak smo odmah neke od njih kontaktirali. Svi su bili zainteresirani za nastup ove godine. Bit će jaka selekcija ponovno i imat ćemo zbilja dobre borce u tim svim kategorijama što je upravo bio i cilj: da vidimo s kim raspolažemo na sceni i na koga možemo računati za Armagedon i profi turnire. Ja sam isto oduševljen. Produkcijski je to jako dobro odrađeno, gledanost je bila brutalna na 24sata YouTube kanalu. Čak 80 tisuća ljudi se uključilo u liveu - dodao je Forgač.

Za tjedan dana, 10. travnja, očekuje nas veliko finale prvog izdanja Armagedona.

- Nadam se da znate parove pošto s pola carda trenirate svaki dan. Ako ne znate onda je to već zabrinjavajuće - nasmijao se Forgač, a nasmijali su se i dečki u studiju.

Nino Škrijelj bori se protiv Danijela Bažanta u revanšu u kategoriji do 66 kilograma. Bažant je u međuvremenu potpisao i za KSW.

Croata: Prvi meč je vodio Nino u prvoj rundi, a na kraju je to preokrenuo Bažant. Sada bih dao blagu prednost... Bažant ima iskustva, bori se u KSW-u i ima malo više iskustva od Nine, ali on je spreman. Sparirao sam s njim sad dosta u kampu, najviše sam s njim radio. Ne znam na koga bih se kladio, ali prednost dajem Nini jer mi je sparing partner - rekao je Croata.

Nitro: Odličan meč. Bio je i prvi. Pogotovo u finalu će pružiti još bolji meč. Ne bih nikome davao prednost. Sad je Bažant okusio malo veći dio scene, KSW i to. Nino trenira tu s nama, trenira s prvom ekipom i jako dobro izgleda na treninzima. Ako će to prenijeti u finale to će biti odličan meč.

Forgy: Ja isto mislim da će to biti jedan vatromet. Drago mi je da je Bažant imao priliku nastupiti na KSW-u prije finala iako je jedan od pobjednika trebao dobiti ugovor. Sad ćemo dobiti još jedan ugovor, dakle dva borca. To mora biti motivacija svim drugima, da vide da ih ovaj put vodi ka najvećim promocijama vrlo brzo. Za te dečke praktički nije nitko znao, Bažant se bori u KSW-u, za Ninu Škrijelja je čuo cijeli Balkan.

Drugi meč je Patrik Čelić protiv Marka Bojkovića do 70 kilograma. Dosta zle krvi bilo je među njima preko društvenih mreža.

Nitro: Marko je odličan borac i pokazuje dobru spremu. Malo u zadnjem meču nije bio toliko kao u prijašnjim, ali po meni se bio ispuhao. Što se tiče Patrika, on je napredovao od zadnjeg meča. Mi smo stvarno intenzivno sparirali. Ja sam mu sparing partner i pomažem mu maksimalno koliko mogu. On je sad zvijer. I to je jedini meč u kojem ću nekome dati prednost. Mislim da će Patrik briljirati - rekao je Pejić na što je Forgy dodao da misli da je Čelić puno napredovao, no ne zna koliko je Bojković.

Croata: Tko pobijedi i tko izgubi u ovoj borbi ima budućnost za dalje.

Forgy: S tom pričom i tim hypeom napravili su si mjesta na sceni, da ih svi znaju. Kad dođem u KSW, matchmakeri i vlasnici znaju te dečke. I to je najbitnije. Imaš kvaliteti, ali i priču. Samo s kvalitetom je puno teže probiti se na sceni i treba puno duže da te netko zamijeti i da te gura. A kad imaš i jedno i drugo to je dobitna kombinacija. Oba dečka imaju kvalitete za borbu i za marketing. Zanimljivi su ljudima.

Idući je, zatim, kvartovski i timski obračun u finalu do 77 kilograma. Jakob Kosić iz zagrebačkog naselja Trnsko i ATT-a te Marko Ostanek iz zagrebačke Dubrave i MMA kluba Ban. I Pejić i Croata su trenirala s obojicom.

Nitro: Nisam sad već dugo radio s njime, ali trenirali smo skupa dok sam bio u Ban Teamu. S Jakobom treniramo stalno, vidim da taj čovjek ima nešto ludo u sebi što malo ljudi ima. Vidjeli smo kako je Marko završavao svoje protivnike... Ovdje nema meča koji je loš. Obojica su dobri borci i ne znam. Volio bih da moj sadašnji timski kolega pobijedi (Kosić), ali neka pruže dobar meč.

Croata: Meni je Ostanek jedini dečko s kojim sam sparirao samo jedanput, da mi je ostao u sjećanju kao jako neugodan borac u parteru i hrvanju. Ja sam hrvač i baš mi je bio neugodan. Ali dobro, po meni je Jakob bolji u stand upu i ima više arsenala. Obojica se bez problema mogu boriti s najboljim borcima u KSW-u.

Forgy: Dugo nije neki meč bio ovako iščekivan tu na lokalnoj sceni. Pogotovo u Zagrebu, obojica su odavde. Imaju iza sebe hordu navijača iz kvarta. Tako da, to je meč zbog kojeg mi je najviše žao jer ne možemo imati publiku. Mislim da bi napunili Cibonu s lakoćom. Jer ogroman je interes ljudi za taj meč. Gdje god da dođem, mislim da je veliki hype za tim mečom. Ali bit će prilike za publiku, glavno da su dečki napravili ime kroz Armagedon i da su dignuli cijelu priču na jedan veći nivo.

U posljednjem finalu, onom do 84 kilograma, borit će se Đani Barbir i Andi Vrtačić. Meč je najavljen kao najbolji stand up okršaj u povijesti hrvatskog MMA-a. Barbir je bio boksački medaljaš na državnim prvenstvima, Vrtačić je prvak države u kick boxingu.

Croata: Po meni je taj meč najzanimljiviji od svih. Jer će obojica ići tražiti hrvanje i grappling. Mislim da se uopće neće ići tući gore. I mislim da će se tu vidjeti tko je bolji u tom segmentu borbe. Jer obojica su vrhunski stand uperi i čim jedan skuži da je malo slabiji ići će na rušenje.

Nitro: Ne znam, ali taj meč je najmanje nahypean za finale koliko vidim. A to je inače... Znate kako se to u tišini sve skuha pa bi na kraju to mogao biti i najbolji meč večeri, ali vidjet ćemo što će biti.

Forgy: Tu imamo dva vrhunska potencijala, dva dečka koja će ostaviti veliki trag u godinama koje dolaze. Mladi su, ali vrhunski već sada. Mislim da od njih možemo očekivati puno i zbilja jedva čekam to finale. Ne bih mogao prognozirati ništa, sve se može dogoditi. I jedan i drugi mogu u sekundi napraviti jedan blitz i završiti priču. Obojica su spremni maksimalno i imaju vrhunske timove iza sebe koji znaju što rade.

Dečki su na polovici podcasta prognozirali i koje će finale biti najbolje, koji meč će biti najbolji.

Croata: Nino protiv Bažanta.

Nitro: Patrik protiv Bojkovića.

Forgy: Poslije ćemo nabaciti neku okladicu pa ćemo vidjeti.

Osim četiri fantastična finala na priredbi će biti odlične borbe, koje će, zapravo, biti uvodne finalima. Dečki u podcastu su se dotaknuli i tih borbi, ali i velikog okršaja između Stipe Miočića i Francisa Ngannoua u UFC-u. O čemu su još razgovarali pogledajte u videu.

