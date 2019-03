Spektakl u Vegasu: Dos Santos dogovorio borbu s Ngannouom

Junior Dos Santos i Francis Ngannou borit će se na UFC spektaklu u Las Vegasu 6. srpnja, piše Fight Site.

Od ranije se zna da će se na UFC 239 boriti Jon Jones protiv Thiaga Santosa, Amando Nunes protiv Holly Holma i Ben Askren protiv Jorgea Masvidala, a u kavez će, po svemu sudeći, posljednji ući Dos Santos i Ngannou. Pobjednik te borbe imat će priliku biti izazivač Daniela Cormiera u borbi za teškaški pojas.

🇨🇲Francis Ngannou vs. 🇧🇷Junior Dos Santos



🏟️UFC 239, T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada



📅July 6th, 2019



🗣️International Fight Week is shaping up nicely, some big fights announced this week!



📝First reported by ESPN's Ariel Helwani. pic.twitter.com/2cKJG9Y2QY