Spektakl u Zagrebu: '50 tisuća € i prvaku ugovor s KSW-om'

Kada je Orsat Zovko povukao FFC u SAD i zagrebačko sjedište preselio u Las Vegas, hrvatska MMA scena ostala je osiromašena. Tu i tamo pojavili su se neznatni pokušaji oživljavanja lidera borilačke scene na Balkanu, no ništa nije moglo probuditi uspavanog diva.

Hrvatska, koja je još 2003. godine ugostila K-1 Grand Prix s velikim svjetskim imenima pa kroz idućih 15-ak godina dovela UFC i KSW, proizvela Cro MMA ligu i kroz niz priredbi stvorila temelje za FFC, posljednjih nekoliko godina nije imala vlastiti borilački pogon koji bi iznjedrio nove, mlade MMA borce europske i svjetske kvalitete, niti lokalne, domaće turnire koji bi poslužili kao odskočna daska za daljnje korake u karijeri.

Sve dok se Dražen Forgač sa suradnicima nije "pohrvao" s birokracijom, preuzeo kormilo pa veliku ljubav i ideju sproveo u djelo.

Foto: FNC Dražen Forgač, Jakob Kosić i Saša Drobac

Zajedno s nekolicinom ljudi osnovao je europsku podružnicu svjetski poznate MMA dvorane American Top Team (ATT), stvorio vrhunske trening uvjete te lansirao novu organizaciju Fight Nation Championship, čiji je predsjednik, i koja je već održala dvije uspješne priredbe pod nazivom FNC 1 i FNC 2.

Sada je na pomolu nova ideja, koja ide uz bok sa svjetskim MMA liderima i koja će svojom kreativnošću realizirati događaje dosad neviđene na ovim prostorima.

U Hrvatskoj će se održati turnir "Armagedon" pa smo za nešto više o cijeloj priredbi priupitali čelnog čovjeka ATT-a i predsjednika FNC-a Dražena Forgača.

Kako je došlo do ideje osnivanja Armagedona i možete li ukratko objasniti o čemu je riječ?

- Pa cijela priča je zapravo započela s osnivanjem Fight Nation Championship organizacije, gdje nam je želja bila napraviti organizaciju koja će na jednom mjestu okupljati sve najbolje regionalne borce bilo da je riječ o mladim talentima ili već iskusnim borcima te će im ona služiti kao platforma putem koje će se u najboljem svjetlu moći prezentirati cijelom svijetu. Iako se danas MMA sport razvija brže nego ikada, nažalost još uvijek talentirani mladi borci iz regije teško dobivaju priliku da se dokažu i prezentiraju svoj talent na velikoj pozornici s obzirom na to da većina drugih promocija traži da borac već ima "izgrađeno ime" u MMA svijetu. Iza nas su do sada dva rasprodana FNC eventa te smo trebali u travnju 2020. godine organizirati najveću FNC priredbu do sada u maloj dvorani Doma sportova, međutim zbog situacije s koronavirusom morali smo isti odgoditi do daljnjega. Tu se zapravo počela razvijati ideja o Armagedonu. S Armagedonom smo odlučili otići još jedan korak dalje te ćemo pored odličnih borbi ljudima prikazati i drugu, manje poznatu stranu ovog atraktivnog sporta kroz emisiju "Armagedon SHOW". Izbliza ćemo prikazati kako se to profesionalni MMA borci pripremaju za nadolazeću borbu te što sve rade i o čemu razmišljaju kada se svjetla velike pozornice ugase. Smatramo da je to odličan način da se šira publika upozna sa samim borcima i da se razbiju određene predrasude o MMA sportu koje, nažalost, još uvijek postoje - priča nam Dražen Forgač.

Foto: FNC

Tko je osnivač Armagedona, tko stoji iza ovog sjajnog događaja?

- Može se reći da sam ja idejni začetnik, ali iza cijelog ovog projekta stoji tim stručnih ljudi koji pokrivaju sve aspekte koji su potrebni da bi se ovakav projekt realizirao. Naravno ništa nebi bilo moguće bez mojih američkih partnera Boba Bermana i Narcisa Mujkića koji su sa mnom od prvog dana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kakav je sustav natjecanja i koji borci iz regije će se boriti na turniru?

- Armagedon je zapravo turnirsko natjecanje na kojem će nastupiti najbolji borci Balkana (ali i Europe), a kompletni program ovog prestižnog turnira trajat će čak punih osam tjedana! Turnir će imati četiri težinske kategorije, a u svakoj od njih nalazit će se po osam najboljih boraca iz regije. Kako bi borac osvojio prestižnu titulu Armagedon prvaka morat će ostvariti pobjede u tri borbe. Nakon tri kola i velikog finala dobit ćemo četiri FNC Armagedon prvaka koji će sasvim sigurno postati nove zvijezde regionalne MMA scene. Za za sada će od regionalnih boraca na turniru nastupiti: Miloš Janičić (CG), Aleksandar Terzić (SRB), Nejc Preložnik (SLO), Nino Škrijelj (CG), Đevad Muftić (BiH), Marko Bojković (SRB), Rusi Minev (BUG), Milan Filipović (SRB), Ivan Karačić (SLO).

S imenima naših boraca još uvijek ne bismo izlazili jer je broj prijava ogroman, ali možemo reći da će sigurno nastupati Jakob Kosić, Đani Barbir i Patrik Čelić.

Četiri kategorije, 32 borca

Hoće li turnir biti kategorijski ili openweight?

- Turnir će biti kategorijski, a sastojat će se od sljedećih kategorija:

do 66kg

do 70 kg

do 77 kg

do 84 kg

Za ove kategorije smo se odlučili jer je u njima veća koncentracija kvalitetnih boraca u odnosu na teškaše, ali na finalnom turniru ćemo organizirati borbe za pojas u poluteškoj i teškoj kategoriji.

Gdje će se turnir održavati?

- Turnir će se održavati u Zagrebu u dvorani American Top Team-a. Kompletnu dvoranu ćemo adaptirati kako bi borci i produkcija imali idealne uvjete za provedbu ovog projekta na najvišem mogućem nivou.

Foto: FNC

Čini se da je idejni temelj popratnog sadržaja samih borbi došao iz UFC-eva serijala "Embedded".

- Pa u pravu ste, inicijalna ideja za emisiju Armagedon SHOW proizašla je iz "UFC Embedded" serijala, međutim kod nas je riječ o emisiji zabavnog karaktera koja će uz same pripreme za meč pokrivati i brojne druge aspekte iz života borca. Isto tako, cilj nam je u svaku emisiju ugostiti jednu medijski eksponiranu osobu koja će se pobliže upoznati s MMA sportom te kroz razne izazove i natjecanja okušati snage protiv boraca. Želja nam je da na jedan zabavan i zanimljiv način približimo MMA sport, ali i same borce široj publici.

Borci će se snimati tijekom priprema i treninga, o čemu se točno radi?

- Kao što smo već ranije objasnili, želimo pobliže prikazati kroz što sve jedan borac mora proći kako bi se uspješno pripremio za meč. Kako izgledaju pripreme za meč, kako izgleda skidanje kilograma, o čemu razmišlja te kako provodi svoje slobodno vrijeme izvan dvorane samo su neki od aspekata koje želimo prikazati našim gledateljima.

Foto: FNC

Je li snimanje boraca "iza kamere" već krenulo ili tek planirate krenuti sa snimanjem?

- Za sada još uvijek radimo završne pripreme, a snimanje "Armagedon SHOW-a" trebalo bi krenuti u lipnju.

Pregovaramo s KSW-om

Postoji li, primjerice, kao i u PFL-u novčani fond, tj. glavna nagrada za koju će se borci natjecati?

- Postoji. Nagradni fond za ove četiri kategorije iznosi 50.000 eura!

Imate li kontakte s nekim većim svjetskim organizacijama kao daljnji korak u karijeri ukupnog pobjednika turnira?

- Imamo! U pregovorima smo s najjačom europskom MMA organizacijom KSW, koja je jako zainteresirana za suradnju na ovom projektu. Postoji mogućnost da se FNC Armagedon prvacima ponudi ugovor sa KSW organizacijom. Međutim, još uvijek traju dogovori oko naše suradnje te ćemo uskoro imati više informacija.