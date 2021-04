Mrcine od 300 i više konja, vrijedne i do nekoliko milijuna eura, zabrujale su pored zagrebačkog NSK-a i označile početak Svjetskog prvenstva u reliju koje će se do 25. travnja po prvi put u povijesti voziti u Hrvatskoj.

Kroz start su prošle sve posade i bio je to svečani start koji je službeno označio početak ovog spektakla zbog kojeg će Hrvatska ovih dana biti u centru pozornosti.

Sjajne slike iz Hrvatske u sljedećih će nekoliko dana obići svijet, a da stanje s korona virusom trenutno nije kakvo je, zasigurno bi mnogo više gledatelja pratilo utrku na mjestu događaja. Inače, četverodnevno druženje protezat će se kroz čak četiri županije, a u Hrvatskoj će svaki vozač trebati odvoziti 1279,87 kilometara.

Najbolji svjetski vozači relija vozit će po hrvatskim cestama, ali nama će biti još zanimljivije pratiti što će napraviti naši predstavnici. Tandem Viliam Prodan i njegov suvozač Zoran Raštegorac su naši najveći aduti, a osim njih, tu je još pet hrvatskih posada, među njima i otac i kćerka, Krešo i Dora Ravenščak.

- Ovo je san snova. Ovo je Hrvatska, ovo je Zagreb. Pokazali smo da možemo biti domaćini najvećih manifestacija. Uživamo u plodovima našeg rada. Vrlo su naporne pripreme. Najteže je napraviti reli radar, ono što suvozač čita. Imali smo pripremu dva dana, po 12 sati u automobilu. Napravili smo 1200 kilometara, pročekirali smo sve, zapisali smo sve. Imamo GPS u automobilu. Ne smijemo ići više od 80 sat. Svaki jedan sat više, kazna 25 eura. Pravila su rigorozna. Moramo svima biti uzor u prometu. Borimo se s najboljima na svijetu, što god napravimo, puno smo napravili - rekao je Viliam Prodan.

- Drago mi je što ima naših šest posada i jako puno vozača iz naše regije. Nadamo se da ćemo se vidjeti i sljedeće godine. Izabrali smo staze koje se izmjenjuju usko i široko, koje mijenjaju tempo. Bit će nizbrdica i uzbrdica, bit će svega - kaže Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja.

Na utrci je trebao sudjelovati i legendarni Niko Pulić, no nažalost on se nalazi u bolnici zbog zaraze korona virusom.

- Žao mi je zbog kolege Nike Pulića. On leži u krevetu u bolnici, žao mi je što ga nema - rekao je Šaškin za HRT.

U sljedeća tri dana uživat ćemo u jurilicama koje će juriti hrvatskim asfaltom, no nemojte misliti da je sve jurnjava. Brzinci su 300,32 km, a preostali kilometri su transfer između brzinaca, gdje se vozi po prometnim pravilima. No sve je to i više nego zanimljivo i prvi put će najbolji svjetski vozači relija voziti po hrvatskim cestama. Također, automobili na utrci vrijede od 700.000 eura pa do dva milijuna eura, koliko su oni najkvalitetniji i najbolji.