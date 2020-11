Spektakularan derbi juniora: Dvije golčine Jankovića, Ljubičić je za 'diamantakose' doktor

Juniori Dinama su na pomoćnom poljudskom terenu pobijedili do danas neporažene vršnjake iz Hajduka (3-2), a junak "modrih" bio je Niko Janković koji je zabio dva predivna gola i još jedan namjestio

<p>Nekoliko stotina gledatelja natiskalo se na zapadu Poljuda, uz ogradu pomoćnog igrališta. Razlog? Od 11 sati po ugodnom vremenu u Splitu su igrali juniori Hajduka i Dinama.</p><p>Zbog sjajnih rezultata u dosadašnjem dijelu juniorske 1. HNL, ovaj je susret zaista zaslužio epitet derbija, za razliku od seniorskog, koji zbog lošijih rezultata Hajduka nije onakve magnitude kakve bi trebao biti.</p><p>Imali su znatiželjni prolaznici, što i vidjeti. Hajduk u ulozi favorita s maksimalna 33 boda iz 11 susreta. I drugoplasirani Dinamo s dva "Next Generation" igrača iz Guardianova izbora, <strong>Tomislavom Duvnjakom</strong> (17) i <strong>Bartolom Barišićem</strong> (17). Među 60 najvećih svjetskih nada ove godine našao se i Hajdukov<strong> Ivan Ćubelić </strong>(17), koji je ipak morao preskočiti ovaj dvoboj jer se nalazi u samoizolaciji zbog problema s koronom u drugoj momčadi Hajduka.</p><p>Nedostajala je jako kreacija Ćubelića, finog igrača. Juniori Marijana Budimira do ovog su susreta bili jednostavno nezaustavljivi i bilo je nevjerojatno da u igri nemaju baš nikakvih oscilacija, ali Dinamo je igrao na sigurno i u Split poslao par iskusnijih igrača poput <strong>Tina Hrvoja</strong> (19) i Bernarda Karrice (19). To je u ovim formativnim igračkim godinama ogromna razlika.</p><p>Na početku je sve prštalo od prilika. Vidjelo se da su nabrijani i jedni i drugi. Hajdukovci su bili nešto konkretniji i okomitiji, ali šokirao ih je gol <strong>Nike Jankovića</strong> (19) u 11. minuti. Fantastično je spretni dribler pogodio iz slobodnjaka s nekih 16-17 metara iskosa. </p><p>Samo dvije minute kasnije opasni je <strong>Marin Ljubičić </strong>bombom s ruba kaznenog prostora zatresao prečku. Minutu kasnije <strong>Stipe Biuk</strong> (17) promašuje čistu priliku s pet metara. Pritisak "bilih" u tim je trenucima bio žestok, a<strong> Nikola Čavlina</strong> (18) na golu Dinama poskidao je sve što se poskidati moglo. Inače, Nikolin je otac Silvije Čavlina, također nekad golman, s lijepom karijerom u Austriji. </p><p>Hajduk ekspresno dolazi do preokreta. Jedan ubačaj Ljubičić spušta na Biuka, a ovaj u "fliperu" dolazi do lopte i pogađa za 1-1. Prednost Hajduku donosi sveprisutni Ljubičić. Krasno mu je ubacio kapetan Biuk, a mladi napadač Hajduka radi lagani trzaj glavom i neobranjivo zabija.</p><p>U drugo poluvrijeme Dinamo je izašao puno odlučniji. Nizali su prilike i pritisak im se isplatio. Prvo je Janković primio jednu loptu na dvadesetak metara od gola i topovski pogodio desne rašlje Silićeva gola, a nekoliko minuta kasnije prekrasno je proigrao natrčalog Duvnjaka koji je zabio za potpuni preokret i delirij Dinamove klupe.</p><p>Hajduk je do kraja susreta pokušavao doći do izjednačenja, Dinamo se grčevito branio, čak i možda pregrčevito. U 93. minuti drugi žuti karton zbog gaženja suparnika dobio je <strong>Fran Tomek</strong> (18), ali nije to koštalo "modre". Izabranici Andreja Miokovića kući idu sa sva tri boda.</p><p>Vidjeli smo hrpu dobrih poteza, driblinga, prekrasnih golova i nekoliko mladića pred kojima je blistava budućnost. Kod Hajduka se svidio Biuk, ali i Ljubičić. Potonji je okomit, voli napasti dubinu i već sad izgleda bolje od, primjerice, Diamantakosa i Umuta, skupih stranaca koji ne pokazuju gotovo ništa u prvoj momčadi Hajduka. Brzo će on dobiti priliku u prvoj momčadi, ako ovako nastavi, za spomenute preplaćene legionare je doktor nogometa.</p><p>Kod Dinama je, pak, fenomenalnu rolu odradio Janković. Staturom i stilom igre neodoljivo podsjeća na Marka Tolića, Dinamova prvotimca. Apsolutno iskoristiv i za prvu momčad. Sve u svemu, derbi bolji i od nekih naših prvoligaških seniorskih utakmica, neka se neki ne uvrijede.</p><p>Dinamo je pobjedom došao na 32 boda, dok je Hajduk ostao na 33. Uživat ćemo u budućim okršajima ovih talentiranih mladića. Za razliku od seniora, ovi klinci će se za trofeje dobrano međusobno "pofajtati".</p><h2>Sastavi:</h2><p><strong>Hajduk</strong>: Silić, Bradarić, Buljan, Lazar, Breškić, Brkljača, Krolo, Dominić, Domančić, Biuk, Ljubičić. Klupa: Perić, Posinković, Grabovac, Botica, Mamić, Petrović, Pelivan</p><p><strong>Dinamo</strong>: Čavlina. Hrvoj, Težački, Kozina, Tomak, Baturina, Barišić, Šaranić, Jurišić, Janković, Duvnjak. Klupa: Mandić, Grozdanić, Borovac, Crnac, Mamić, Karrica, Kolundžić</p>