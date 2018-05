Čudo uz more: Polje krumpira pretvorilo se u pravu ljepoticu

NK Osijek uveličao je proslavu otvorenja prekrasnog nogometnog stadiona na Ugljanu. Nogometni teren lokalnog NŠK Sveti Mihovil, uz samo more, jedan je od najljepših stadiona u Hrvatskoj.

Više od 400 gledatelja okupilo se na otvorenju stadiona i kako bi pozdravili Osječane. Slavonski prvoligaš na svom je Facebooku objavio uistinu spektakularan video iz zraka koji najbolje iscrtava ljepotu čuda s Ugljana.

VIDEO

Igralište NŠK Sveti Mihovil Čudo na Ugljanu! ⚽️🌴 Posted by NK Osijek on Tuesday, May 15, 2018

Inicijator dolaska Osijeka na Ugljan bio je Osijekov golman Krševan Santini koji je u toj utakmici nosio i kapetansku traku, piše nk-osijek.hr

Zadranin je istaknuo istaknuo kako je i ranije postojalo igralište na Ugljanu, ali je ostalo zapušteno. Na njemu je neko vrijeme rastao i krumpir.

- Bilo je u derutnom stanju, neadekvatno za ikakvu ozbiljniju uporabu. Općina je reagirala, uložila sredstva, pomogli smo i mi ostali koji smo vezani za ovaj otok i napravilo se nešto zaista lijepo.

U sjajnoj inicijativi sudjelovao je i Krševanov brat Ivan, napadač Caena te povremeni hrvatski reprezentativac.

- Nas dvojica smo prvenstveno apelirali da je važno omogućiti djeci da se bave nogometom na Ugljanu, da imaju gdje trenirati kako bi ostajala na otoku. U NŠK Sveti Mihovil su imali isti taj elan i želju, pa se zajedničkim snagama realizirao ovakav projekt.

Predsjednik NŠK Sveti Mihovil, Dario Korenov, izuzetno je zahvalan Osijeku.

- Natječemo se u četiri kategorije mlađih uzrasta, a sada će ponovno, nakon dužeg niza godina, biti aktivni juniori i seniori koji do sada nisu imali uvjete za službene nastupe. Od svega je najvažnije da u našem klubu trenutno trenira 120 djece, među kojima su i prednatjecatelji od 4,5 do 6 godina. Naša je specifičnost da pokrivamo područje od 50 kilometara prostora na dva otoka. Sada više nećemo morati sve utakmice odigravati u gostima i to će nam biti veliki poticaj za dalje, da nam se još više mladih uključi u rad kluba.

Bijelo-plavi klub i dva otoka! ⚪️🔵 Foto galerija s otvorenja najljepšeg igrališta na svijetu. 📸🌴🌊 Više na 👉 nkos.co/2KrP4af Posted by NK Osijek on Tuesday, May 15, 2018

Dodajmo za kraj kako je u prijateljskoj utakmici gost pobijedio 8-4. Publika se dobro zabavila...