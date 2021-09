Belgijski biciklist Milan Menten, član momčadi Bingoal Pauwels Saucers WB, pobjednik je treće etape CRO Racea vožene od Primoštena do Makarske u dužini od 167 kilometara.

Menten je u završnim metrima pretekao Nizozemca Micka van Dijka (Jumbo-Visma), treće mjesto zauzeo je Norvežanin Anders Skaarseth (Uno-X), dok je odličan plasman ostvario i hrvaski vozač Josip Rumac (Androni Giocattoli) koji je bio četvrti.

Menten je etapnom pobjedom preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu s tri sekunde ispred Skaarsetha, odnosno četiri ispred trećeg Van Dijka.

Nakon nervoznog početka etape zbog vrlo ranog prvog prolaznog cilja koji se nalazio u Rogoznici, samo osam kilometara nakon starta, a kojega je osvojio Norvežanin Anders Skaarseth (Uno-X) ispred Belgijanca Milana Mentena (Bingoal Pauwels Sauces WB) i sunarodnjaka Kristoffera Halvorsena (Uno-X), formiran je bijeg dana u kojem je sudjelovalo pet vozača, Španjolci Jon Barrenetxea (Caja Rural) i Xabier Mikel Azparren (Euskaltel), Talijan Davide De Cassan (Friuli), Nijemac Robert Jageler (P&S Metalltechnik) i Poljak Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce Polski).

Ta je petorka ostvarila najveću prednost od šest minuta prije no što ih je peoton počeo hvatati. Na prvom usponu dana, na Dupce iz vodeće skupine izdvojila su se dvojica Španjolaca, a brdski cilj osvojio je Barrenetxea ispred Azparrena.

Na spustu prema Makarskoj trojica lovaca ponovno su uhvatila priključak sa španjolskim dvojcem te je pet bjegunaca zajedno prošlo kroz Makarsku uoči završnog kruga od 47.3 kilometara, a njihva prednost u tom trenutku iznosila je 1:42 minuta ispred pelotona.

Da je vodeći peterac skladno surađivao pokazuju i rezultati prolaznih ciljeva u Makarskoj i Podgori, udaljenih tek devet kilometara. U Makarskoj je prolazni cilj osvojio Jageler ispred Stachowiaka i Azparrena, a u Podgori Barrenetxea ispred De Cassana i Azparrena.

Do najjužnije točke ovogodišnjeg CRO Racea u Živogošću u vodstvu su ostali tek Barrenetxea, Azparren i Stachowiak, no glavna je skupina i njih dostigla oko 20 kilometara prije cilja.

Početkom posljednjeg uspona dana, prema Biokovu, na čelo glavne skupine izbio je dosada vodeći u ukupnom redoslijedu Nizozemac Olav Kooij (Jumbo-Visma) sa zadatkom da pripremi napad svog momčadskog kolege i sunarodnjaka Sama Oomena. Jedini koji je mogao pratiti Oomenov napad bio je Norvežanin Torstein Traen (Uno-X). Taj je dvojac ostao na čelu sve do vrha uspona kojega je osvojio Traen, a Norvežanin je uspijevao održavati malenu prednost u odnosu na glavnu skupinu sve do ulaska u Makarsku, no na kraju ga je skupina ipak "progutala".

Traen je ipak preuzeo vodstvo u redoslijedu za najboljeg penjača te će nositi zelenu majicu u četvrtoj etapi koja će se u petak voziti od Zadra do Crikvenice u dužini od 197 kilometara, dok je plavu majicu za najboljeg sprintera zadržao Kooij.