Splićani odaju počast legendi: Gripe dobivaju Kukočevu klupu

"Kukoč je najveći hrvatski i europski košarkaš i zbog toga smo se odlučili napraviti nešto za njega, kako bi i mlađe generacije znale za najvećeg sportaša kojeg je ovaj grad dao - kaže idejni tvorac Sergij Vujnović.

<p>- A zašto mi ne bi napravili spomenik Toniju Kukoču?</p><p>- Ti si lud, kakav sad spomenik Kukoču...</p><p>- Spomenik, pravi, ispred njegove zgrade na Gripama!</p><p>- Pa 'ko će ti to napraviti, tko će to platiti...?</p><p>- Ha, kad neće niko drugi, mi ćemo...<br/> <br/> Otprilike ovako je izgledao razgovor nekoliko prijatelja, splitskih zaljubljenika u košarku, koji je na koncu prerastao u nešto što će postati trajna uspomena na velikana hrvatske i europske košarke Tonija Kukoča. U subotu u 11:07 sati, ispred zgrade na splitskim Gripama u kojoj je Toni odrastao i krenuo na put košarkaške slave, bit će otkrivena monolitna klupa, kao trajni spomen na velikog košarkaša.</p><p>Idejni začetnik i onaj koji je odradio većinu posla je <strong>Sergije Vujnović</strong>, nemirni duh pred kojim padaju sve zapreke. On je i započeo gornji razgovor s prijateljima, također ljubiteljima košarke i Tonija Kukoča, Zlatkom Pitešom, Tonijem Žitkom, Antom Akelićem, Srđanom Vilovićem, Denisom Tukićem i Ivanom Senjanovićem.</p><p><em><strong>Sergije Vujnović (prvi zdesna)</strong></em></p><p>- Naknadno nam se priključio i Nikola Vujčić, koji je i sam nosio broj 7 u čast Kukoču... A ideja, ma puna nam je svima kapa omalovažavanja najboljeg hrvatskog i europskog košarkaša svih vremena. Slušali smo na radiju neku emisiju o izboru najboljega u kome su u prvi plan gurani ovaj ili onaj, a kako je Kukoč nesumnjivo najveći, odlučili smo nešto napraviti za njega... - otkriva nam Vujnović i dodaje:</p><p>- Složit ćemo se da je Michael Jordan najveći košarkaš u povijesti, a kad su ga pitali da nabroji pet najboljih europskih košarkaša, kazao je: ''Toni Kukoč je broj jedan, svi znate zašto... Sljedeće pitanje molim''</p><p>Od ideje do realizacije nije prošlo dugo, a Vujnović kaže kako su svi koje je nazvao bili oduševljeni i pristali pomoći bez ijedne kune naknade.</p><p>- Nazvali smo Jadrankamen koji nam je donirao kameni blok, Klesarska škola u Pučišćima odradila je klesarski dio priče, tvrtka Berica pobrinula se za transport, a tvrtka Batalić za postavljanje klupe na lokaciju na kojoj će nas zauvijek podsjećati na najvećeg europskog košarkaša i najvećeg sportaša koga je Split dao – otkriva nam Vujnović.</p><p>Monolitna kamena klupa, na kojoj će se prolaznici odmoriti ili sjesti i popričati izrađena je od 1.7 tona teškog bloka izvađenoga u pučiškom kamenolomu 'Veselje', od koga su izrađeni i brojni svjetski spomenici i građevine. Na izradi klupe radila su djeca iz pučiške klesarske škole, a završni rad djelo je Omišanina Orlanda Orlandinija i domaće cure Marije Mladinić, koji su radili pod budnim okom nastavnika praktične nastave Damira Nižetića.</p><p>- Bio nam je ovo jedan od dražih zadataka, graviranje reljefa i izrada slova nisu toliko teški i zahtjevni, ali bili smo počašćeni što smo dobili priliku dati svoj doprinos – kazao je Nižetić.</p><p>Cijelu operaciju vodila je ravnateljica škole Tamara Plastić.</p><p>- Iznenadio nas je upit, ali smo se brzo dogovorili. Atmosfera koja se stvorila oko ovoga obilježja sve nas je ponijela, i djecu i nastavnike..., tako da smo ga realizirali vrlo brzo. Učenici su se mijenjali i svatko od njih je dao svoj doprinos te na neki način sudjelovao u trajnom obilježavanju vrijednosti hrvatskih sportaša i sporta.</p><p>Na monolitnoj klupi ugraviran je Tonijev broj sedam, košarkaška lopta i jedna od njegovih prepoznatljivih izjava: ''Između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izaberem dobru asistenciju, to mi je draže''. Klupa je trebala biti postavljena još prije šest mjeseci, no zbog pandemije korona virusa otvaranje je više puta odgađano. Prije svega zbog toga što Toni Kukoč nije mogao doputovati iz Amerike. Nakon što je zbog cijele situacije definitivno odgođena i mogućnost njegovog dolaska u rujnu, pala je odluka da se klupa postavi i bez njega.</p><p>- Kad već nije mogao doći Michael Jordan, onda je možemo otvoriti i bez Tonija Kukoča – kaže Vujnović i pojašnjava:</p><p>- Poslali smo poziv velikom Jordanu, kojeg smo zamolili da dođe uveličati proslavu i otvoriti ovaj spomen na njegovog suigrača. Napisali smo mu kako jedino najveći košarkaš svih vremena može otvoriti spomenik našem Toniju, najvećem hrvatskom i europskom košarkašu. Nitko drugi nije toliko velik...</p><p>Jordan se na žalost nije odazvao pa je za nedavnog posjeta Magica Johnsona Splitu bilo prijedloga da se njega zamoli da otvori spomenik, no Vujnović nije dozvolio.</p><p>- Svaka čast Magicu, ali Kukočev spomenik može otvoriti samo najveći od najvećih, Michael i nitko drugi. A ako ne može Michael, onda ćemo ga otvoriti mi sami...</p><p>Nema sumnje kako će se u subotu u 11:07 sati, kada će simbolično biti otkrivena ''Kukočeva klupa'', ispred Vukovarske ulice br. 53 na splitskim Gripama okupiti brojni ljubitelji košarke i Tonija Kukoča. Među ostalima svoj su dolazak najavili njegovi suigrači, veterani i igrači svih generacija splitskog košarkaškog kluba, kao i brojni splitski sportaši i Olimpijci. A i Toni će se oglasiti putem video linka....</p>