Splićani propustili svoje prilike, Cibona iskusno povela u seriji

U prvoj utakmici polufinala doigravanja Premijer lige košarkaši Cibone su u subotu na domaćem terenu protiv Splita slavili sa 89-82 (47-50), te su poveli sa 1-0 u seriji koja se igra na tri pobjede.

Splićani su u prvom poluvremenu dobro igrali i imali u jednom trenutku 11 poena razlike (29-40), ali Cibosi su se do poluvremena vratili na -3 (50-47). U nastavku su bolji bili zagrebački košarkaši, ali kod 81-79 za Cibonu je tricu promašio Marčinković iz gostujućih redova, zatim je Bundović za Cibonu imao dva slobodna bacanja i pogodio samo jedno (82-79).

Splićani su tada imali novu priliku, ali su Kalajžić i Gabrić promašili trice pa su domaći slomili Splićane u nastavku i došli do konačnih 89-82.. Cibonu su predvodili Damir Markota sa 24 i Filip Bundović sa 19 poena. Kod Splita Ivan Vrgoč ubacio je 17, a Pavle Marčinković 16 koševa.

- Čuo sam ove komentare ‘zamalo smo pobjedili’. Ogromna je razlika +5 i -2, i Zabok nas je ‘zamalo’ skinuo, sad Split, tako da se nadam da će se to ‘zamalo’ nastaviti, treba znati pobjediti utakmicu. Prvo poluvrijeme loše, drugo poluvrijeme smo ih iskontrolirali što se tiče njihove tranzicije i iskontrolirali smo skok i zbog te dvije stvari smo pobjedili utakmicu. Prvo je bilo očajno, primiti 50 poena doma od ekipe Splita je vrlo loše ali brine broj izgubljenih lopti -18, to je previše. Nadam se da će u Splitu koncentracija biti svih 40 minuta, upozoravao sam da energetski igraju dobru košarku pod Antom, mladi su momci, željni dokazivanja i to su večeras i pokazali. Čestitam i svojoj ekipi što su pobjedili utakmicu sa dosta lošom igrom - rekao je trener Cibone, Ivan Velić.

Drugi susret igrat će se 8. svibnja u Splitu. U nedjelju prvu utakmicu polufinala igrat će Zadar i Cedevita.