Splićanin je igrao s Pippenom: 'Kukoču je htio zagorčati život'

Kad bi na sportskom kvizu dobili pitanje o tome koji je splitski košarkaš igrao u istoj momčadi sa Scottiejem Pippenom, vjerojatno bi 99 posto natjecatelja odgovorilo - Toni Kukoč. I bili bi u pravu.

No kad bi pitanje glasilo koji je splitski košarkaš, osim Tonija Kukoča, igrao u istoj momčadi sa Scottijem Pippenom, postotak točnih odgovora drastično bi pao. A točan odgovor glasio bi - Srđan Subotić.

Foto: Ivo Čagalj

Nekadašnji košarkaš Splita i reprezentativac, ujedno i zadnji kapetan Splita koji je podigao trofej namijenjen prvaku Hrvatske, dio karijere proveo je u Švedskoj, gdje je u Sundsvall Dragonsima kratko igrao i s legendom Bullsa.

- Supruga jednog od pomoćnih trenera Chicago Bullsa je porijeklom iz švedskog Sundsvalla, i on svake godine pomaže u organizaciji kampa u tom gradu. U sklopu te suradnje doveli su jedne godine i Scottie Pippena, kako bi dodatno promovirali košarku u regiji i digli kub na višu razinu - prisjetio se Srđan Subotić veljače 2008. godine.

Pippen je već tada uživao u zasluženoj košarkaškoj mirovini, no i takav je bio mamac za sve ljubitelje košarke.

- Došao je pomoći, ali i igrati. Promovirao je klub, održavao je kao i svi mi treninge po školama, ali je i trenirao i igrao. Bio je u iznenađujuće dobrom stanju, nije imao viška kila..., no trebalo mu je vremena i par prijateljskih utakmica da uđe u formu. Ono što je mene posebno fasciniralo je njegova građa, njegovo tijelo je savršeni prototip tijela za jednog košarkaša. Visok, dugi ekstremiteti, mišići... Trebalo mu je uoči utakmice dosta vremena za pripremu, istezanje i zagrijavanje, no kad je krenuo...

Foto: Privatna arhiva

Odmah se ozlijedio...

- Uf, i danas protrnem kad se toga sjetim, cijela dvorana je zanijemila. Igrala se treća minuta njegove prve utakmice s nama. Mi smo bili u napadu i ja sam mu nabacio 'alley-oop', on je lagano uhvatio loptu i atraktivno zakucao, no odmah po doskoku se uhvatio za preponu i šepajući otišao u svlačionicu. Zavladala je nevjerica, rasprodana dvorana, svi jedva čekaju Pippena, a on se ozlijedio u prvoj akciji. Nije ni meni bilo svejedno, razmišljao sam što sam napravio, jesam li mu baš morao tako visoko baciti loptu....

Na sreću, s Pippenom je sve bilo u redu, nakon par minuta fizioterapeut ga je malo izmasirao i sve je bilo u redu te je normalno nastavio utakmicu.

- Nakon utakmice dijelio je autograme na velikim posterima na kojima zakucava preko Patricka Ewinga pa sam mu u šali rekao da mi oprosti za visoko dodavanje jer sam mislio da je još uvijek onaj stari koga sam navikao gledati u NBA finalima... Samo se nasmijao i kazao da nije ni čudo da tako dobro dodajem kad sam iz istog kluba iz kojeg je i Toni Kukoč.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pippen je znao za taj detalj jer ga je Subotić pitao o Kukoču čim su se upoznali.

- Zanimalo me što misli o Toniju kao igraču i koliko ima istine u priči da ga nije baš volio i cijenio. Rekao mi je da je to prenapuhana priča, da je Tonija cijenio i volio kao suigrača i čovjeka, ali da je istina da su mu on i Jordan željeli zagorčati život na OI u Barceloni zbog Jerryja Krausea. Rekao mi je tada da je Kukoč za njega najbolji Europljanin koji je došao u NBA ligu bez dileme. Uostalom, to je ponovio i u 'The Last Danceu'

Obično velike zvijezde imaju i posebne prohtjeve, no Pippen se ni po čemu nije izdvajao od ostalih suigrača iz svlačionice.

- Svakome od nas je bilo fascinantno imati takvog igrača na treningu. No bez obzira na sve, na priče kako je riječ o arogantnom i teškom čovjeku, to se ničim nije dalo zaključiti. Jedino je zamolio da on pušta glazbu u svlačionici i na zagrijavanju, i to sa zvučnika koji je nosio sa sobom te da mu osiguraju automobil i vozača. Nakon prvoga treninga upitao nas je gdje odlazimo na ručkove i večere, i od tada je svaki put išao s nama, nije tražio neke posebne tretmane ili povlastice... Gdje mi, tu i on s nama, malo bi popričali... Da ne znate da je to Scottie Pippen, teško bi ga po bilo čemu izdvojili od ostatka momčadi.

Pitanja o velikom Jordanu također su bila česta.

- Za njega je Michael bio suigrač, a Bullsi momčad koja je funkcionirala kao i sve druge momčadi. Razlika je jedino u nivou natjecanja, a odnosi unutar svlačionice svugdje su isti.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Subotić je izdanak poznate Splitske škole košarke, reprezentativac i kapetan koji je vodio ono povijesnu momčad s Rađom, Zdovcom i Sesarom do naslova prvaka Hrvatske, zadnji kapetan Splita koji je podigrao taj trofej. Nakon umirovljenja posvetio se trenerskoj karijeri, u kojoj su mu mnogi još kao igraču proricali uspjeh jer je karakteristike vođe i savjetnika pokazivao i kao igrač.

Nakon što je uspješno tri godine radio u omladinskom pogonu na Gripama, pozvali su ga u stožer prve momčadi Ivice Skelina, gdje je svojim iskustvom i savjetima pomogao ostvarivanju najboljih rezultata u zadnjih nekoliko godina te vjerojatni povratak u prvu ABA ligu.

- Razmišljao sam zadnjih nekoliko godina igračke karijere što ću raditi nakon što se umirovim, i zaključio sam da je to posao trenera. Od trenera koji su me vodili pokupio sam puno toga, još dok sam igrao razmišljao sam i kao igrač i kao trener. Znao sam da moram ići malo po malo, zbog toga sam i radio s mlađima i postupno došao do seniora. To mi ej donijelo širinu razmišljanja i za sada sam zadovoljan kako je sve prošlo.

Iskustva ima, radio je s dobrim trenerima i igračima, žali jedino što nije imao prilike zaigrati s jednim od svojih idola, Tonijem Kukočem.

- Obožavao sam igrače koji sve oko sebe čine boljima, pa tako i Kukoča. Imao sam ga priliku upoznati kad bi ljeti došao u Split, svratio bi do dvorane i s par poteza sve bi ti bilo jasno. On je tip poput Pippena, i kad izađe na teren u šlapama s plaže vidi se koja je klasa...