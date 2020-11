Split gubio 19 razlike i okrenuo Cibonu! Sad je šesti u ABA ligi

<p>U susretu 6. kola regionalne košarkaške ABA lige, velikom hrvatskom derbiju, Split je pobijedio Cibonu sa 77-74 premda je u jednom trenutku gubio sa 19 koševa razlike.</p><p>Cibona je odlično ušla u susret i povela je 10-0. Nakon šest minuta igre "Vukovi" su imali +15 (17-2), a veliku prednost su zadržali do kraja četvrtine koju su dobili 24-9. Na otvaranju druge dionice gosti su imali + 18 (27-9), a vrlo brzo i najvećih + 19 (34-15).</p><p>Split je do poluvremena uspio smanjiti na 31-44, a u trećoj četvrtini približiti se na svega koš zaostatka (49-50). U posljednjoj minuti treće četvrtine Split je stigao i do prvog vodstva na utakmici (60-59).</p><p>U posljednjoj dionici gledali smo izjednačenu igru, a tri minute prije kraja bilo je 70-70, da bi se u zadnju minutu ušlo s +3 za domaći sastav (76-73). Cibona je smanjila na 76-74, da bi Blaž Mesiček realizirao jedno bacanje za 77-74. Cibona je tri sekunde prje kraja imala priliku tricom izboriti produžetak, ali je Ronald Moore promašio.</p><p>Split su do treće pobjede predvodili Mesiček i Marko Luković sa po 16 koševa, dok je Sani Čampara zabio 14 koševa. Kod Cibone, koja nakon šest kola ima skor 2-4, najefikasniji su bili Mateo Drežnjak sa 14 koševa i pet skokova, te Roko Prkačin sa 14 koševa i 12 skokova.</p><p>Na ljestvici vodi Crvena zvezda sa maksimalnih 12 bodova. Split je na šestom mjestu s devet bodova, Cibona na osmoj poziciji ima osam bodova, a Zadar je na 11. mjestu sa sedam bodova.</p><p>Na začelju je Koper Primorska sa svih šest poraza.</p>