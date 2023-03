Split iščupao pobjedu u Višnjiku, Cibona razbila Šibenku čak +36. Sesara brine ozljeda Bundovića

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadrani su dvije minute prije kraja imali +7, no tricom Shortera 13 sekundi do kraja preokrenuli su i došli do važne pobjede. Kod Cibone je prve seniorske koševe zabio Luka Frančešević (17)

Košarkaši Splita su u ponedjeljak u utakmici 1. kola Lige prvaka PH u gostima sa 84-83 (16-20, 25-24, 18-24, 25-15) pobijedili Zadar. dok je Cibona na svom terenu sa 84-48 (20-8, 25-17, 19-12, 20-11) bila uvjerljiva protiv Šibenke. Iako su Zadrani dobili prvu i treću četvrtinu, Split ih je sustizao i na kraju u zadnjoj četvrtini stigao i prestigao. Nešto više od dvije minite prije kraja Zadar je vodio 80-73. Mavra tada zabija dva koša za Split, a onda i slobodno bacanje i smanjuje na 80-76. Zadar opet odlazi na šest koševa razlike nakon dva slobodna Drežnjaka, no Sullivan pogađa tricu i rezultat je 80-79. Nakon pogotka Kalajžića 38 sekundi prije kraja Split je došao na 82-81. Drežnjak je realizirao slobodno bacanje za 83-81 23 sekunde prije kraja, no 13 sekundi do kraja Jarod Shorter je zabio tricu za 84-83 i pobjedu Splita. Do pobjede su gostujuću momčad vodili Mate Kalajžić sa 22 koša i tri skoka i Lewis Merkel Sullivan sa 16 koševa. Kod Zadra najbolji je bio Marko Ramljak sa 20 koševa, pet skokova i četiri asistencije te Darko Drežnjak sa 19 poena i četiri skoka. Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Šibenka se nije mogla oduprijeti Ciboni koja je od početka susreta dominirala i dobila sve četvrtine. Cibonu je do pobjede predvodio Ivan Perasović sa 15 koševa i pet skokova. Borna Kapusta je dodao 14 koševa i četiri skoka, a prve seniorske koševe zabio je Luka Frančešević (17). Najbolji u redovima Šibenke sa 11 pogodaka bio je Antonio Kaliterna, a deset je dodao Srđan Brocić. Trenera Cibone Josipa Sesara brine ozljeda Filipa Bundovića. - Fokus u ovoj utakmici bio je maksimalno smanjiti broj pogrešaka, osobito onih neforsiranih. Igrali smo zaista ozbiljnu obranu, ali tako naprosto mora biti uvijek odnosno mora biti pravilo. Držali smo ritam kakav smo nametnuli i niti u jednom trenutku nismo padali što me također raduje. Brine me što se ozlijedio Bundović. U pitanju je rame i ovoga trenutka ne znam koliko je ozljeda teška. Što se Aranitovića i njegove rupture tiče, trebao bi se vratiti za desetak dana. U dobrom smo tonusu, a Šibenki čestitam na odličnoj sezoni i želim im puno sreće u nastavku - kazao je Sesar. Trener Šibenke Damir Milačić nije imao puno primjedbe na svoju momčad unatoč teškom porazu. - Cibona je igrala izvrsno, daleko su jači od nas, ali je impresivno koliko su snažno držali ritam cijelo vrijeme. Mi smo sretni što smo izbjegli Ligu za ostanak tako da samo možemo profitirati u ovakvim utakmicama i to je velika škola za naše mlade igrače. Cibona pokazuje sjajan mentalitet s obzirom na sve probleme koji ju okružuju i to im služi na čast. Teško je bez našeg najboljeg igrača Paića, bilo bi puno jednostavnije i plodnije pod košem da je tu. Mi ćemo pokušati skinuti neki veliki skalp na svom Baldekinu.