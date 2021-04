Točno je pola stoljeća prošlo od dana kad je Split eruptirao. Košarkaši Jugoplastike toga su 3. travnja 1971. pobijedili zagrebačku Lokomotivu i matematički osigurali prvi naslov prvaka od ukupno šest u bivšoj Jugoslaviji.

Na splitskome željezničkom kolodvoru dan poslije priređen je jedan od najvećih dočeka u povijesti grada podno Marjana.

Jugoplastika i Lokomotiva bili su tad veliki rivali, u Lokomotivi je igrao Plećaš, u Jugoplastici Skansi, Tvrdić i Šolman, koji su godinu dana ranije osvojili zlato za bivšu državu na Svjetskom prvenstvu u Ljubljani.

Povodom 50 godina od čuvene utakmice prenosimo ulomak knjige "Gospodin Šolman - šjor Damir":

Ključnu utakmicu igrali su 3. travnja 1971. godine u gostima kod izravnoga konkurenta Lokomotive. Popularna Kutija šibica koja je službeno mogla primiti samo 2000 gledatelja bila je puna kao šipak dva sata prije početka utakmice, iako je susret izravno prenosila i televizija. Lokomotiva je bila moćna momčad, predvođena Mirkom Novoselom s klupe te dobro poznatim Damirovim bivšim suigračem Nikolom Plećašem na terenu.

No i Jugoplastika je došla u jakom sastavu, prvi put u povijesti kluba unajmili su čarter zrakoplov, u kojem su uz igrače, stožer i čelnike kluba svoje mjesto našli i neki navijači. Otputovali su u Zagreb dan ranije, trenirali i prespavali u hotelu kako bi što spremniji dočekali veliku utakmicu. Bio je to nezamisliv luksuz u ono vrijeme, no ništa nisu prepuštali slučaju, sve je bilo podređeno konačnom osvajanju prvog trofeja u povijesti kluba.

Na iznenađenje svih, Novosel je upravo Plećašu povjerio zadatak čuvanja Šolmana. Ali pitanje pobjednika nisu odlučili ni Šolman ni Plećaš, kao ni Tvrdić, ni Prug, Skansi, Bočkaj..., nego igrač na kojeg baš nitko nije obraćao pozornost. Pri kraju ravnopravne i po svemu izjednačene utakmice Branko Radović je zbog pet osobnih pogrešaka ostao bez Rate i Lovre Tvrdića te Pruga, pa je silom prilika u igru morao uvesti Zorana Grašu, kojeg su igrači Lokomotive puštali, naivno vjerujući kako će on u strahu od prevelike odgovornosti promašiti otvorene šutove.

No lakomislenost im se osvetila, Grašo je zabio šest ključnih koševa za končanih 87-83, i tako svojoj momčadi donio prvi, povijesni naslov prvaka te eksploziju slavlja u Gradu pod Marjanom.

- Bila je to izjednačena utakmica, u kojoj nisam igrao posebno važnu ulogu, osim možda u dijelu u kojem se Plećaš umarao čuvajući me. No nije za moju slabu igru bio zaslužan Plećaš, nego želja da se pokažem u Zagrebu. I prije i poslije, uvijek sam se baš u Zagrebu želio dokazati, odigrati najbolje, ali gotovo nikad mi to nije uspijevalo. Na moju sreću, košarka je kolektivni sport, nekad bih ja povukao za druge, nekada drugi za mene... Taj put povukli su Skansi i Prug, a posao je dovršio Grašo, od kojeg to baš nitko nije očekivao, čak ni mi suigrači - kazao je Šolman.

Slavlje je bilo spektakularno, kakvo i dolikuje prvom naslovu prvaka u povijesti kluba. Odmah nakon utakmice otkazali su povratak spavaćim kolima, pala je odluka da se nakon slavlja u Zagrebu momčad tek ujutro zaputi prema Splitu kako bi omogućili navijačima organizirani doček. I doista, desetak tisuća razdraganih Splićana natiskalo se na splitski željeznički kolodvor i uz obalu.

Čim je vlak stigao u Split, navijači su igrače izvukli kroz prozore vagona, nosili su ih na rukama, grlili i ljubili... Marjan express je stigao točno u podne, a tri sata poslije nove prvake su predstavili na centru Starog placa uoči utakmice nogometnih reprezentacija Jugoslavije i Nizozemske (2-0), prve službene utakmice koju je nogometna reprezentacija Jugoslavije odigrala u Splitu. Dotad je odigrala samo jednu utakmicu, prijateljsku protiv Švedske.

Split je tih godina bio prijestolnica sporta, i Hajduk je dva mjeseca poslije postao državni prvak, a u čast velikog uspjeha igrači obje momčadi dogovorili su "puštanje brkova". Dogovor su ispoštovali svi, ali je nakon nekog vremena brkove zadržao samo Rato Tvrdić. Jugoplastika je dobila i pravu pravcatu klupsku himnu, koju je otpjevao i onda iznimno popularni Mišo Kovač uz pratnju kvarteta Studio, poslije i klupsku maskotu, popularnog Žutka, kojeg je izradio dizajner tvornice Jugoplastika Zdenko Milišić.

Iako je pobjedom u Zagrebu Jugoplastika osigurala naslov prvaka i prvenstvo je za nju praktično bilo završilo, ipak je trebala odigrati još utakmicu zadnjega kola, protiv Oriolika na Gripama. Gosti su se grčevito borili za opstanak i navodno su ponudili obilatu premiju "žutima" da odigraju "s pola gasa", no unatoč višednevnom slavlju i teškim nogama "žuti" su odigrali pošteno do kraja, pobijedili Oriolik 93-60 i poslali ga u drugu ligu, a sebi sačuvali čist obraz i otklonili sve sumnje u poštenje i regularnost natjecanja.