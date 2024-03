Split je izgubio u Beogradu pa ugrozio plasman u doigravanje

U susretu 25. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je na gostovanju u Beogradu izgubio od Mege 78-92 ugrozivši plasman u doigravanje.

Split trenutačno s 36 bodova drži osmo mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje, no Studentski Centar ima susret i bod manje. U zadnjem kolu "Žuti" gostuju kod Crvene zvezde, dok Studentski Centar još očekuje ogledi protiv Crvene zvezde u ponedjeljak, te protiv Budućnosti u zadnjem kolu.

Mega vodila na odmoru

Domaćin je bolje ušao u susret, poveo je 11-6, no Split je okrenuo rezultat stigavši do +5 (25-20). Početkom druge dionice Split je imao i devet koševa razlike (33-24), no uslijedio je preokret i Mega je na poluvrijeme otišla sa 49-42.

U trećoj dionici domaćin je imao i 17 koševa prednosti (72-55), a koncem susreta i velikih +19 (92-73). Na koncu je završilo 92-78.

Funderburk najefikasniji s 25

Megu je do 15. pobjede predvodio Nikola Đurišić s 31 košem, dok je Stefan Milijašević ubacio 20 koševa uz osam skokova i četiri asistencije. Kod Splita najefikasniji je bio Derek Funderburk sa 25 koševa i sedam skokova. Toni Perković je dodao 14 koševa, a Shannon Shorter 11 koševa i pet asistencija.

Vodi Crvena zvezda sa 44 boda, a Partizan i Budućnost imaju po 42 boda. Zadar je šesti (39), Split osmi (36), a Cibona deseta (34). Na začelju je Krka sa 30 bodova.