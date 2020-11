Perasović briljirao, a Prkačin utrpao 19 pa ostao na klupi!?

Zanimljive role večeras smo vidjeli kod dvojice najperspektivnijih hrvatskih mladića. Ivan Perasović zabio je za deset minuta 13 koševa bez promašaja dok je Roko Prkačin za 30 minuta zabio 19 uz sedam skokova

<p>Nakon što je u okviru <strong>ABA</strong> lige slavio prije desetak dana protiv<strong> Cibone</strong> 77-74, <strong>Split </strong>je i večeras bio bolji od 'vukova', ovaj put s 96-85. </p><p>No umalo se ponovio scenarij iz prošle utakmice kada su gosti vodili 19 razlike, a 'žuti' preokrenuli susret u svoju korist. Ovoga puta Split je pred kraj prvog poluvremena vodio 44-25, dakle upravo 19 razlike, a tri minute prije kraja susreta Cibona je stigla na 82-76.</p><p>Zanimljivo, taj preokret i stizanje velika prednosti bio je kruna pritiska gostiju, koji su zaradili dvije tehničke pogreške i isključenje trenera Ivana Velića i okrenuli igru na svoj mlin, no u gostujućoj momčadi večeras nije bilo dovoljno kvalitete da preokret izvedu do kraja. Bez<strong> Damira Markote</strong>, koji nema pravo igrati u hrvatskom prvenstvu, ova Cibona je osuđena na dvojicu reprezentativaca,<strong> Roka Prkačina i Matea Drežnjaka</strong>, a to nije dovoljno da bi se dobila razigrana momčad Splita koja ima širu daleko klupu i može rotirati deset igrača.</p><p>Zanimljive role večeras smo vidjeli kod dvojice najperspektivnijih hrvatskih mladića. <strong>Ivan Perasović</strong> zabio je za deset minuta 13 koševa bez promašaja, uz tri uzastopne trice, dok je Roko Prkačin s druge strane za 30 minuta zabio 19 uz sedam skokova, no gotovo cijelu četvrtu četvrtinu u kojoj se odlučivalo pitanje pobjednika odsjedio je na klupi!?</p><p>Pored Prkačina, kod gostiju se u drugom dijelu razigrao Bundović s 17 poena i sedam skokova, dok su kod 'žutih' najbolji bili <strong>Ilija Đoković</strong> sa 16 i <strong>Antonio Vranković</strong> s 15 koševa i sedam uhvaćenih lopti. Posebno impresivan bio je šuterski učinak domaće momčadi koja je zabila 11 od 24 trice dok je Cibona gađala slabih 10 od 30.</p>