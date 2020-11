Split je uoči rođendana šokirao Zadar, Ukić zasvirao bubnjeve

<p>Savršeno su <strong>Splićani </strong>proslavili ulazak u tjedan slavlja 75. rođendana. U susretu 5. kola regionalne košarkaške <strong>ABA </strong>lige <strong>Split </strong>je kao gost svladao <strong>Zadar</strong> sa <strong>72-66 </strong>(26-15, 13-19, 20-16, 13-16).</p><p>- Mislim da smo zasluženo slavili jer smo kontrolirali rezultat tokom cijele utakmice. Igrali smo bolje nego prošli put i moramo nastaviti napredovati. Igrali smo dobru obranu i nismo im dopustili poene i tranzicije, sveli smo igru u 5 na 5 i to nam je bio cilj - bio je kratak i jasan <strong>Ivica Skelin</strong>, trener Splita. </p><p>Split je bolje otvorio utakmicu te vodio gotovo čitavim njezinim tijekom. Zadrani su zaostatak 13-26 s kraja prve četvrtine hvatali gotovo 20 minuta sve dok tri minute prije isteka treće četvrtine nisu poveli sa 49-47. No, ispostavit će se kako je to bilo njihovo jedino vodstvo na utakmici jer su Splićani odgovorili serijom 12-1 do kraja treće dionice igre. U posljednjoj četvrtini Zadar se nije uspio približiti na razliku manju od četiri poena.</p><p>- Split je od početka utakmice bio bolja, pametnija momčad. Pokazali smo želju, ne mogu to zamjeriti dečkima, međutim toliko loših odluka donosili smo i u obrani i u napadu. Previše promašenih otvorenih šuteva da bi se dobila utakmica, igrali smo jednolično napadački i premalo se kretali. Nismo bili dobri - rekao je izbornik Hrvatske i trener Zadra Veljko Mršić i zaključio:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KK Split</strong></p><p>- Ima tu puno posla, stalno smo tu negdje. Osim Mornara, u svakoj utakmici dolazimo u priliku za dobiti, ali da bi pobjeđivali ovakve utakmice trebamo biti još bolji i igrati bolje. Puno je tu stvari još za raditi.</p><p><strong>Marko Luković </strong>je sa 18 koševa predvodio Split, dok je Dominic Gilbert ubacio 13 poena za Zadar. Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 2-3, a Zadar na 1-4.</p><p>Predstavili su Splićani i <a href="https://soundcloud.com/ozren-mar-i/nije-sunce-slucajno-zuto?fbclid=IwAR1rBFPrc5TodEZPyMiqgg8_jZ0EAw2l4SoGdWWYKtQIS_aLSLPZ9J0JIX0" target="_blank">pjesmu 'Nije sunce slučajno žuto'</a> u čast klubu koju izvode Ivo Amulić, Giuliano, Ivo Jagnjić, Jakša Kriletić Jordes i navijači KK Splita, a bubnjeve svira <strong>Roko Ukić</strong>.</p><h2>Cibona demolirala Koper Primorsku</h2><p>Košarkaši <strong>Cibone </strong>u susretu su 5. kola regionalne ABA lige kao domaćini u KC "Dražen Petrović" uvjerljivo svladali <strong>Primorsku </strong>iz Kopera sa<strong> 91-50 </strong>(21-11, 16-16, 24-11, 30-12).</p><p>Protiv posljednjeg sastava lige Cibona je odigrala kvalitetnu utakmicu, vrlo brzo stekla opipljivu razliku koja je u nastavku samo rasla do konačnih +41. <strong>Josip Bilinovac </strong>je sa 21 košem bio najefikasniji kod Cibone, dok je Urban Durnik ubacio 13 poena za Primorsku. Nakon pet kola Cibona je na omjeru pobjeda i poraza 2-3, dok je Primorska Koper na 0-5.</p>