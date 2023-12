Split odigrao drugu utakmicu u 24 sata i teško stradao protiv Crvene Zvezde u Beogradu

Košarkaši Splita nisu uspjeli napraviti iznenađenje u 13. kolu ABA lige te su na gostovanju u Beogradu poraženi od Crvene Zvezde s 89-67 (21-16, 26-18, 24-17, 18-16).

Dvoboj je odigran u dvorani FMP-a, a u njemu je strijelce Splita predvodio Shannon Shorter sa 17 koševa, Toni Perković je ubacio 11, a Tonko Vuko 10.

Kod pobjednika je najbolji bio slovenski reprezentativac Mike Tobey s 24 poena i šest skokova.

Splićanima je to bila druga utakmica unutar 24 sata, jer su dan prije gostovali u Zaboku u dvoboju osmine finala Kupa Krešimira Ćosića.

Momčad Slavena Rimca se držala u rezultatskoj ravnoteži do posljednje dvije minute prvog poluvremena, u koje je ušla sa samo dva koša zaostatka (36-34). No, domaća momčad je prvu polovicu utakmice zaključila serijom 11-0 i Split se do kraja utakmice više nije uspio spustiti na jednoznamenkasti zaostatak.

Crvena zvezda je s učinkom 12-1 vodeća momčad ABA lige, ispred Cedevite Olimpije koja ima 10-3 i Partizana koji je nakon uvjerljivog poraza u Zadru pao na 9-4. Zadar je s učinkom 7-6 skočio na šesto mjesto i najbolje je plasirana hrvatska momčad. Cibona je s 5-8 na devetoj poziciji, a Split ima 4-9 i nalazi se na 11. poziciji.

U sljedećem, 14. kolu, posljednjem u ovoj godini, Cibona će u četvrtak (28.12.) ugostiti čačanski Borac, Split će u petak (29.12.) gostovati u Podgorici kod Studentskog centra, a Zadar će u subotu (30.12.) biti domaćin Budućnosti.