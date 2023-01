Split preokrenuo u dramatičnoj završnici, slavio kod Igokee

Veliku su pobjedu ostvarili košarkaši Splita u 17. kolu regionalne ABA lige, svladali su Igokeu u gostima 92-88 (27-28, 24-25, 19-20, 22-15).

Potpuno izjednačena utakmica trajala je u Laktašima od početka do kraja, s tim da je domaći sastav imao konstantnu blagu prednost. Pet i pol minuta prije kraja činilo se kako je Igokea napravila ključni korak prema pobjedi jer je domaćin stvorio prednost od devet poena (86-77).

No, do kraja su Splićani napravili veliki preokret i na kraju slavljem 92-88 došli do šeste ovosezonske pobjede u ABA ligi. Na kraju se ključnom pokazala trica Mavre 43 sekunde prije kraja za 91-88.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Dominik Mavra je predvodio Split s 24 poena, a tome je dodao i šest asistencija. Tyrell Nelson je ubacio 18 koševa uz četiri asistencije i tri skoka, dok je Shannon Shorter dodao 17 uz pet skokova. U domaćoj momčadi najbolji je bio Tanasković s 19 poena i sedam skokova.

Na vrhu ljestvice su Partizan s omjerom 14-2 i Crvena zvezda koja ima 14-1. Slijede FMP (12-4), Cedevita Olimpija (12-3) i Budućnost (10-6). Zadar je na omjeru 9-8, Cibona ima šest pobjeda i 10 poraza, a Split je sada na omjeru 6-11. Subotnji suparnik Igokea ima 5-11.

U petak su košarkaši Zadra pred svojim navijačima pobijedili Borac 85-75, dok će Cibona u nedjelju, s početkom u 12 sati, na svom parketu dočekati Megu.

