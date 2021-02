Prvi od dva "back to back" ogleda Splita i Zadra na Gripama otišao je na stranu domaće momčadi, slavili su 'žuti' 82-62 i za jedan korak se približili vodećem Zadru na prvenstvenoj ljestvici Premijer lige. No dojam je kako je u ovom trenutku i jednoj i drugoj momčadi puno važniji sutrašnji ogled, onaj u okviru ABA lige, u kojoj se i jedni i drugi bore za izbjegavanje pretposljednje pozicije koja vodi u doigravanje s drugoplasiranom momčadi ABA2 lige. U domaćoj se ligi još uvijek sve stigne popraviti u doigravanju...

- Sigurno je da ključni igrači neće igrati punom snagom obje utakmice i zbog toga će u prvoj veću minutažu dobiti igrači koji manje igraju, a opterećenje ćemo pokušati što ravnomjernije rasporediti - kazao je u najavi susreta trener domaće momčadi Ivica Skelin, koji danas nije koristio Roka Ukića i Marka Lukovića..., dok nedovoljno oporavljeni trener gostiju Veljko Mršić nije ni doputovao u Split.

Domaća momčad bolje je otvorila susret, petorka Perković, Čampara, Marčinković, Bajo i Marić došli su do početne prednosti 9-4, koju su održali do kraja prve četvrtine. Tih 20-14 na prvom odmoru plod su prije svega bolje obrane, kao i tri zabijene trice vanjskih igrača, Perkovića, Čampare i mladog Gizdavčića.

Nastavili su 'žuti' s puno više energije i u drugoj četvrtini, kada su glavne uloge preuzeli visoki igrači Vranković i Bajo i vrlo brzo stigli do dvocifrene prednosti, koju je okrunio Ivan Perasović s dva atraktivna zakucavanja za 30-14. Na parketu su u tom trenutku bili mladi Perasović i Roko Gizdavčić, kao i povratnik Luka Babić, kome tek treba minutaža i uigravanje s ostatkom momčadi.

Čvrsta igra u obrani i kontrola reketa i skoka donijeli su 'žutima' do poluvremena prednost 37-24, a u tom razdoblju prolaznu ocjenu kod Zadrana mogao je dobiti samo Justin Carter, svi ostali kao da se nisu ni pojavili na utakmici, ili su se štedjeli za sutrašnji ogled... I još jedan kuriozitet, Zadrani u prvom poluvremenu nisu pogodili niti jednu - jedinu tricu!?

Naznaku da bi se nešto moglo promijeniti donijele su dvije vezane trice Jordana i Bursaća, no bilo je to sve od Zadra večeras, vrlo brzo uzvratili su Marčinković i Čampara, i do kraja treće četvrtine žuti su zadržali 14 koševa prednosti, a ona je do kraja susreta narasla na konačnih +20.

Nakon današnjeg susreta, u kome su uvjerljivo slavili i bez Ukića i Lukovića, ako ćemo realno i bez ozlijeđenih Mesičeka i Đokovića te s tek priključenim Babićem, Split više ne može bježati od uloge favorita. Kako uskoro u kupu, tako i u prvenstvu. A ni osiguranje opstanka u regionalnoj ligi više ne bi smjelo biti pitanje. Naravno, ako nastave igre na večerašnjoj razini, a ne ponavljati izdanja poput onih na gostovanjima u Šibeniku i Zaboku, gdje su u kompletnom sastavu prosipali bodove.

Mladi iskoristili šansu

- Čestitam mojim momcima, mislim da smo igrali energetski dobru utakmicu. Stvarno smo energijom bili prisutni, igrali smo odličnu obranu, prije svega prvo poluvrijeme. Drugo je bilo sasvim solidno i to je razlog zašto smo pobijedili - rekao je nakon utakmice trener domaćih Ivica Skelin pa nastavio:

- Ušli smo s više energije nego Zadar. Znate da kada se igraju ovako dvije utakmice da su kod igrača prisutne kalkulacije. Bez obzira što se mi treneri trudimo to smanjiti. To se pokazalo i prošli tjedan kada smo imali "back to back" utakmice.

- Sutra će biti jedna sasvim nova utakmica. Nitko večeras se nije pretjerano potrošio. Ni mi ni Zadar. Obje ekipe su večeras skrivale adute, ali ne mislim da smo mi bolje sakrivali. Zadru ovaj poraz neće toliko značiti, ipak su prvi na ljestvici. Nisu nas zavarali i sutra nas čeka težak posao. Ići ćemo maksimalno svih 40 minuta.

Sutrašnji derbi bit će bitan i jednima i drugima. Skelin danas nije koristio Ukića i Lukovića.

- Dan odmora ne znači da će ti igrači biti najbolji. Utakmica je nova, kreće od 0-0 i nisam želio stavljati u sastav igrače na koje nisam računao. Bajo i Perasović su sjajno iskoristili svoje prilike, prema tome mislim da je utakmica imala jedan dobitak za nas koji nije vezan samo za rezultat - objasnio je Skelin pa dodao i komentar na povratak Luke Babića:

- Znali smo da on mora igrati, isto tako i Perković koji je imao koronu i dugo je pauzirao. Taj proces će trajati i nadam se da je Babiću preostalo nešto energije za sutra. Odličan dojam ostavili su Perasović i Gizdavčić. Sjajno su igrali i to je ono što ja želim vidjeti kod mladih momaka. Kad im se pruži šansa da oni igraju i da tu nema kredita.