Split se nakon 30 godina vraća u veliku dvoranu na Gripe, gdje će imati veću podršku i zaradu...

Nakon 30 godina košarkaši Splita vraćaju se u veliku dvoranu sportskog centra Gripe, u kojoj će igrati nekoliko velikih utakmica u nastavku sezone. Za početak je dogovoren paket od četiri susreta nazvan "Split 4 you" uz promotivnu cijenu od 20 eura, i to protiv Cedevite junior, Zadra, Dinama i Budućnosti, a prema procjenama čelnih ljudi kluba odigrat će se i još neke utakmice, pogotovo ako Split ode daleko u doigravanju za prvaka Hrvatske. Za razliku od male dvorane koja je od kraja šezdesetih godina prošlog stoljeća dom Košarkaškog kluba Split, a koja ima kapacitet od 2.213 gledatelja, velika dvorana prima 6.000 gledatelja a kapacitet se može i dodatno povećati.

Pokretanje videa... 03:04 košarka split | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Tim povodom u svečanom salonu SC Gripe održana je press konferencija a prvi je riječ dobio Gordan Cerjan, ravnatelj Javne ustanove sportski objekti:

- Prije godinu i nešto dana direktor kluba me nazvao i iznio mi želju da se Split vrati u ovu dvoranu i odigra nekoliko susreta kroz sezonu. Obzirom da smo imali plan renovirati i urediti dvoranu nije bilo moguće da se to odradi prošle sezone, ali sada je. U dvorani su renovirane svlačionice, postavljen je novi parket koji je licenciran za utakmice najvišeg ranga natjecanja, nadam se da će do sredine godine stići i novi semafori, teleskopske tribine... S obzirom na tu nesretnu situaciju sa zatvaranjem Spaladium arene mi smo imali veliki pritisak za održavanje sajmova, koncerata... Nama je to dobro zbog prihoda, uprihodili smo značajna sredstva, ali ovo je prije svega sportski objekt i nastojimo ga ostaviti klubovima. Radovi se privode kraju, a sada je na direktoru Splita Dejanu Žaji i njegovoj ekipi da nakon košarkaša vrati na Gripe i navijače, a ja se nadam da će mu to poći za rukom – kazao je Cerjan.

Konferencija KK Split povodom povratka u Veliku dvoranu Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Prošla sezona je pokazala da smo mogli odigrati završnicu Kupa i prvenstva u velikoj dvorani i da bi ona bila puna. Paralelno radimo na obnovi našeg doma, od svlačionica, parketa, led rasvjete, semafora, uredskih prostorija... većinu utakmica ćemo igrati tamo, ali želimo omogućiti navijačima bolje uvjete i puno veći kapacitet koji će nam se i financijski isplatiti. Smatramo da ćemo igrama i rezultatima privući publiku na Gripe. Ovo je jedna od aktivnosti u sklopu proslave 80. rođendana kluba kojeg slavimo sljedeće godine. Svi smo mi emotivno vezani za ovaj projekt, jer su u ovoj dvorani pisane mnoge lijepe stranice našeg kluba – kazao je direktor Splita Dejan Žaja i dodao kako se nada puno boljim rezultatima u velikoj dvorani:

Split: KK Split i KK Krka u utakmici ABA Lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Neće to biti lagan zadatak, ali mi ćemo učiniti sve da igramo u što boljim uvjetima za našu momčad, da imamo i bolju podršku a nadamo se i rezultate. Naš cilj je da pokušamo osvojiti jedna od trofeja, a prošla sezona je bila dobar pokazatelj. Imali smo rasprodane ulaznice u 30 minuta za Kup, za finale prvenstva smo imali dvostruko više upita od kapaciteta i zato smo se i odlučili na ovaj potez. Napravit ćemo neke marketinške aktivnosti, želimo napraviti iskorak. U maloj dvorani mi smo na granici s regularnošću uvjeta, sjedenja, stajanja, ovdje nećemo imati takvih izazova. Otvaraju se bolji uvjeti za pretplatnike, veće mogućnosti prodaje i veselimo se što imamo tu mogućnost... Moja je procjena da ćemo godinu završiti na 80-100% povećanih prihoda, kroz sponzore, fan shop, web shop i prodaju ulaznica. Neki klubovi u ABA ligi imaju prihod od 7-8 milijuna eura od ulaznica, mi možemo oko 25-30% potreba pokriti od prodaje, a organizacija finalne serije bi nam donijela veći prohod nego što smo imali kroz cijelu prošlu sezonu. Mi kao klub moramo težiti povećanju prihoda.

Konferencija KK Split povodom povratka u Veliku dvoranu Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Potez kluba pozdravlja i trener Slaven Rimac.

- Ja sam kroz karijeru uvijek igrao u većoj dvorani, to je moj prirodni ambijent, što se tiče treninga vidim da i igračima paše. Uvijek je promjena stvar na koju se moraš naviknuti, vjerujem da ćemo se adaptirati i pružati dobre partije, a nadam se da će nas i publika podržati. Igrao sam i ja pred punim Gripama i nismo baš dobro prolazili..., a sjećam se i utakmice u kojoj su se potukli Aco i Biba (Aleksandar Petrović i Josip Bilić op.p), bilo je i razbijenih arkada.

Split: KK Split i KK Krka u utakmici ABA Lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Split ima jako težak raspored igraju u petak u Beogradu, pa u ponedjeljak uz Rijeci, zatim im slijede Dubai i Dubrovnik u 24 sata, pa Šibenka, Mornar i Cedevita junior do kraja ove godine. Dakle osam utakmica u manje od 20 dana....

- Raspored je malo je reći zgusnut, ali za svaku utakmicu se maksimalno spremamo, i kad se sve zbroji vidjet ćemo što smo napravili. Svaka je utakmica bitna, nema kalkulacija, sad smo u fazi kad se pojavljuje umor, ozljede, i nadamo se da će nam Vraneš biti spreman pomoći za tjedan dana.. Trebat će nam i nova pojačanja, to je i normalno u jednoj sezoni, uvijek postoji potreba da se napravi iskorak. FMP je kvalitetna momčad, ima jako puno iskustva, trenutno nakon smjene trenera imaju dvije pobjede, ako im se želimo suprotstaviti moramo imati dobar energetski podražaj. Put u Beograd je za nas najnezgodniji, nema izravnih letova pa smo po 13 sati u autobusu, što ostavlja dosta posljedica na momčad, što ste vidjeli i na utakmici s Partizanom. Asli to je tako, moramo se prilagoditi....