Split se žalio nakon poraza od Cibone, oglasio se Aco: Suđenje je bilo ispod svake razine!

Kada su kuglice spojile dva ponajveća hrvatska kluba već u osmini finala Kupa, spektakl je bio zajamčen. I dobili smo ga, ali nažalost, zasjenjenog kontroverznim sudačkim odlukama. Cibona je u dramatičnoj utakmici pobijedila Split 90-88 i plasirala se u četvrtfinale, ali Splićani su odmah nakon utakmice uložili žalbu i traže poništenje utakmice!

U čemu je problem? Aleksandar Aranitović je 1.2 sekunde prije kraja zabio za 90-88 vodstvo Cibone. Trener Splita Srđan Subotić uzeo je minutu predaha pa organizirao akciju svoje momčadi. Dominik Mavra je dobio loptu, nakon driblinga se digao na šut za tricu i promašio, a pritom je dosuđena osobna pogreška Blažu Mesičeku. Nakon pregleda snimke, suci su zaključili da je faul napravljen po isteku vremena te su dosudili kraj utakmice.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Tu ništa nije sporno, faul je zaista bio nakon isteka vremena, ali sporno je to što su suci snimku pogledali iz TV prijenosa. HKS-ove tehnologije nije bilo pa je ovo bio jedini način kako pogledati snimku, no pravilima nije definirano smiju li suci gledati snimku iz TV prijenosa. Prema svemu sudeći, poslužili su se zabranjenim alatom.

Prvi je na pressicu došao trener Cibone Josip Sesar koji je opleo po Splićanima.

- Čestitam mojim igračima na pobjedi. Moram se osvrnuti na nedolazak Splita na press konferenciju i čak ću se osvrnuti na ponašanje njihove klupe kroz cijelu utakmicu. Možda nije moje da to komentiram, ali to je nepoštivanje jedne institucije kao što je Cibona. Ja to nikad ne bih napravio u Splitu, Zadru, čak ni u uvjetno rečeno manjim klubovima. Da završim s tim, to mi je smetalo cijelu utakmicu i mislim da nije u redu - rekao je Sesar.

Na kraju su se gosti ipak pojavili na konferenciji. Došao je trener Srđan Subotić koji je najavio žalbu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Što se mene tiče, ishod ove utakmice još uvijek nije poznat. Žalili smo se jer je sudac svirao faul, a ne znamo je li dopušteno gledanje snimke ako to nije najavljeno prije utakmice. Upitno je i je li vrijeme zaustavljeno i pokrenuto kad je trebalo - bjesnio je trener Splita.

Cibona je slavila, ali još nije sto posto sigurna hoće li nastupiti u četvrtfinalu. Na HKS-u je da donese pravorijek. Osim sporne situacije krajem utakmice, suci nisu briljirali. Redale su se pogreške, a na to se osvrnuo i sportski direktor HKS-a Aleksandar Petrović.

- Savjest mi ne dozvoljava da prešutim događanja sa jučerašnje utakmice Cibona-Split. Suđenje je bilo apsolutno ispod svakog prihvatljivog nivoa za taj nivo natjecanja! - napisao je Aco.

Kako god, još dugo će se vući repovi s ove utakmice, no sudačke pogreške nisu nikakva novost u hrvatskoj košarci. Do sada je prolazilo ispod radara pa bi bilo i vrijeme da se HKS ozbiljnije pozabavi time.

Najčitaniji članci