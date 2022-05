Split srušio Zadar i napravio veliki korak prema finalu...

Prošle sezone Split i Zadar igrali su finale Kupa i prvenstva, ove godine sastaju se u polufinalu doigravanja, a u prvom susretu Split je obranio prednost domaćeg terena. Slavili su žuti 74-64 i sada imaju priliku dovršiti posao na Višnjiku i plasirati se u finale. Zanimljivo je kako su od zadnja četiri ogleda na Gripama i u Višnjiku svaki put slavili gosti, ali večeras je Split prekinuo tu tradiciju i poveo u polufinalnoj seriji s 1-0.

S obzirom na to da se momčadi jako dobro poznaju te da nije ni moglo biti nekih posebnih taktičkih iznenađenja, presudili su detalji. U ovom slučaju punmo bolji skok domaće momčadi, 41-22 u korist Splita, koji je imao i bolji šut, pri čemu je prednjačio Toni Perković koji je zatrpao koš Zadra sa šest trica, a četiri je dodao najbolji strijelac Shanon Shorter s 23 koša.

Split je krenuo bolje u susret, no Zadrani su serijom 2-11 stigli do prve opipljive prednosti od 11-15, nešto kasnije i do 20-30, no nije se momčad Srđana Subotića predavala, serijom 19-5 okrenuli su do poluvremena rezultat u svoju korist i otišli na poluvrijeme prednošću 39-35.

U drugom dijelu nastavila se dobra igra Splita, pogotovo u skoku u kojem su prednjačili Žganec i Shorter, dok je kod gostiju podbacio kapetan Dominik Mavra koji je postigao svega jedan jedini koš, uz tri izgubljene lopte.

Pred kraj susreta zakucavanjem Cartera za 68-64 Zadar je došao na korak do iznenađenja, no sve je u svoje ruke uzeo Shorter i serijom 8-0 odveo svoju momčad do vrijedne pobjede.

Kad pogledam statistiku i 41 skok Splita naspram naša 22, to mi sve govori. U napadu smo imali premalo raspoloženih igrača, ali 17 napadačkih skokova Splitu nismo smjeli dopustiti. Ovo moramo shvatiti kao jednu odličnu lekciju, znamo što treba napraviti da bi se opet vratili u Split. Nadam se da ćemo u Zadru pokazati bolju igru i iskontrolirati skok, moramo biti puno bolji pod koševima. Gušt je igrati u ovakvoj atmosferi, nadam se da će i nas u Zadru doći podržati naši navijači – kazao je trener Zadra Srđan Helbich.

Split je napravio važan korak, no trener Srđan Subotić svjestan je što njegovu momčad čeka u Zadru.

- Napokon smo kući odigrali protiv Zadra na pravom nivou i došli do pobjede, ali još uvijek nismo ni blizu cilja, znamo što nas očekuje u Zadru i od večeras krećemo s pripremom za tu utakmicu. Nakon početnog nesnalaženja okrenuli smo stvari na svoju stranu, iskontrolirali skok, zabili neke šuteve... U Zadru očekujem ekstremno fizičku igru, s puno kontakta i prekršaja. Zadar je prvak, neće se predati, imaju dosta za izgubiti i vjerujem da će zaigrati čvrsto i glavni preduvjet da se mi imamo čemu nadati je da odgovorimo na tu njihovu igru. Atmosfera je na Gripama bila standardno odlična, dolazi sve više ljudi, dali su nam vjetar u leđa i hvali im na tome – kazao je Subotić.

