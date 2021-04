Najgora moguća vijest u najgorem mogućem trenutku. Točno to je pomislio trener Splita Mile Karakaš čiju momčad za tri dana očekuje super-važna utakmica protiv Partizana u posljednjem kolu ABA lige, ali doznao je kako kako za taj susret neće računati na ponajboljeg igrača i lidera Roka Lenija Ukića (36).

Ukić je bio pozitivan na korona virus na posljednjem testu, a to znači da će propustiti tri utakmice u sljedećih šest dana, a to su one protiv Zadra, Partizana i Furnira.

- Zbog pozitivnog testa na Covid-19 u narednim utakmicama protiv Zadra, Partizana i Furnira u našim redovima neće biti Roka Lenija Ukića. Sukladno uputama epidemiologa momčad nastavlja sa svim aktivnostima - kratko se oglasio klub s Gripa.

Splitu je u posljednje dvije utakmice bila potrebna barem jedna pobjeda kako bi izbjegao pretposljednju poziciju koja vodi u doigravanje za ostanak, ali izgubio je i od Borca i od Krke te se doveo u jako tešku situaciju.

Pa tako Borac, Krka i Split imaju isti omjer (8-17) uoči posljednjeg kola, no loša vijest je ta što je hrvatski klub lošiji u međusobnim susretima s oba kluba pa ako nakon posljednje utakmice budu bodovno izjednačeni, 13. mjesto pripast će Splitu.

Računica je sasvim jasna. Ako Splićani žele ostati u prvoj ABA ligi, moraju pobijediti Partizan te se nadati da će Cibona pobijediti Borac ili Krka izgubiti od FMP-a.

No prvo trebaju dobiti Partizan, ali to će biti jako teško bez Roka Ukića.