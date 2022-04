Split vjeruje u čudo: Dinamo nije bolji od Hajduka, dobivale su ih i puno slabije momčadi

Sad ili tko zna kad! Hajduk u srijedu u zaostaloj utakmici čeka Dinamo, zadnja im je to prilika da pobjedom zakompliciraju prvenstvo i zadrže kakvu-takvu nadu u čudo. Navijači vjeruju, njihova podrška je snažna kao nikad, tribine će biti krcate do zadnjeg mjesta i sad je sve na Dambrauskasu i igračima da opravdaju povjerenje i na krilima moćne energije s tribina upišu važnu pobjedu te zadrže optimizam uoči završnice sezone u kojoj će se dijeliti trofeji.

Torcida je došla na trening, od igrača očekuju pobjedu, od Valdasa hrabriji pristup. Vremena za kalkulacije nema, sve osim pobjede Hajduka bi izbacilo iz utrke za naslov prvaka. Slična euforija bila je i u veljači 2009., i tad se s nestrpljenjem čekao derbi, ulog je bio ogroman.

- Ova me euforija sad podsjeća na utakmicu u veljači 2009. godine, kad se od kraja jeseni čekao derbi. Bilo je fantastično, taj derbi i danas se pamti kao ‘derbi papelitosa’, a mi smo pobijedili 2-0 i izbili na prvo mjesto. Hajduk nema što izgubiti, moraju se bacati na glavu i dati sve od sebe, a smatram da Dinamo nije bolja momčad od Hajduka. Ako su ih mogli dobivati slabiji suparnici, može i Hajduk, pogotovo na krcatom Poljudu - rekao je Drago Gabrić, koji je u rujnu 2008. zabio gol u derbiju igranom u Maksimiru. Hajduk je tad pod vodstvom Gorana Vučevića pobijedio Ivankovićev Dinamo.

- Smatram da na Poljudu Hajduk mora uvijek igrati napadački, bez obzira na to protiv koga igrao, pa tako i u srijedu protiv Dinama. I znate što, drago mi je da nema kalkulacija i da Hajduku igra samo pobjeda. Neka napadnu, riskiraju, jer tko ne riskira ne profitira. Nema kalkulacija, igra im samo pobjeda. Neka riskira, a tko riskira i profitira - kaže Gabrić.

Poljud će biti ispunjen do posljednjeg mjesta, danima se priča samo o derbiju. I pobjedi. Split vjeruje u čudo, no za to Hajduk mora odigrati hajdučki.

- Na krcatom Poljudu nije lako igrati, ne možeš se opustiti, pogotovo tehnički lijepo igrati, uvijek je tu strah od pogreške, svaki potez se gleda i prisutan je taj neki grč. Ali sve se to kompenzira borbenošću, na krcatom stadionu si i agresivan i napadački orijentiran. Hajduk pobjedom može zakomplicirati prvenstvo, pogotovo kad se uzme u obzir da se zadnje kolo igra još jedan derbi i da Hajduk ima bolji međusobni omjer.

Znači nakon Hajdukove pobjede u srijedu pritisak bi bio na Dinamu, njima bi svaki kiks stvarao dodatni pritisak. Mislim da to nije samo subjektivno mišljenje mene kao navijača Hajduka, nego i svakoga tko objektivno prati HNL. Ne mogu ni zamisliti koja bi to utakmica bila u Maksimiru da se uđe u zadnje kolo s mogućnošću da Hajduk pobjedom osvoji naslov. Pola stadiona napunili bi navijači Hajduka...

Da, to bi bio posebni spektakl. Uostalom, kao i cijela sezona. Nikad u povijesti se četiri kluba nisu ravnopravno borila za naslov. I da je pet kola prije kraja sve otvoreno. Hajduk vjeruje u pobjedu, a njoj se nada i Nenad Bjelica, koji također čeka kiks Dinama... 

