Splitska riva diše sport: Splićani su trenirali s Renatom Sopek

<p>Bile su to scene za pamćenje, na vrhu Rive igrao se i trenirao nogomet u režiji Hajduka i ŽNK Marjana, do njih su trening odrađivali polaznici mini basketa KK Splita, tamo prema Marmontovoj mini rukomet je prezentirala Akademija Balić-Metličić, tenis klub Split 1950 napravio je improvizirani teren i čekao se red svih znatiželjnika.</p><p>Na štandovima su se predstavili gotovo svih splitski sportski klubovi, od judo kluba Student, KBK Mornar, vaterpolista Jadrana, plivača Poška, pa do triatlonaca, streličara, stolnotenisača, hrvača... Improvizirani ring, sparing borbe boksača Splita, strunjače...</p><p>Riva je doslovno, kako je i bilo najavljeno, pretvorena u sportsko borilište, Festival športa i zdrave hrane u potpunosti je uspio. Zdrava hrana mogla se kupiti s velikim popustom, visoka škola za sportski menadžment Aspira predstavila je kako se školuju budući sportski djelatnici... Nema čega nije bilo kada je sport u pitanju.</p><p>- Dida, mogu li malo igrati - pitao je mali Jakov postarijeg gospodina.</p><p>Uzeo je loptu u ruke i dječački se osmjehnuo. Takvih scena bilo je napretek. Oni stariji su mogli dobiti sve informacije o trenutnom epidemiološkom stanju na štandu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, mažoretkinje Grada Splita oduševile su svojim dijelom programa.</p><p>Cijeli subotnji dio programa začinila je <strong>Renata Sopek</strong> s "Aktivnom Hrvatskom", 45-minuta vježbanja izazvalo je veliku pozornost Splićana, koji su aktivno sudjelovali. Festival športa i zdrave hrane imat će svoj dio i u nedjelju, točno u podne Splićani će vježbati s Renatom Lovrinčević, klubovi će nastaviti sa svojim prezentacijama, svi razlozi za doći na Rivu su tu.</p>