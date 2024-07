Splitska senzacija u nedjelju će debitirati na ATP Umagu: 'Bit će treme, jedva čekam da krene'

Luka Mikrut (20, ATP - 353.) je prvi od četvorice tenisača koji će pokušati izboriti mjesto u drugom kolu 34. izdanja ATP Plava Laguna Croatia Opena u Umagu, a nedjeljni meč protiv Argentinca Camila Uga Carabellija (ATP - 96.) bit će debi 20-godišnjeg Splićanina na ATP Touru.

- Zasad je dobro, bez nervoze, bez treme. Sigurno da će je biti malo sutra, jer mi je to prvi ATP turnir, ali osjećam se super. Jedva čekam i nadam se da će biti dobar meč - rekao je ovogodišnji finalist Zagreb Opena, Challengera koji je početkom lipnja odigran na zagrebačkoj Šalati.

Luka je od tada zaigrao na četiri turnira iz kalendara Challenger Toura i nije uspio ponoviti niz pobjeda kakav je ostvario u Zagrebu. Dvaput je zapeo u zadnjem kolu kvalifikacija, a jednom uspio doći do drugog kola glavnog turnira, odmah nakon zagrebačkog uspjeha.

- Bilo je dosta tih situacija pobjeda - poraz, pobjeda - poraz, ali generalno je bilo dosta dobrih mečeva. Neke stvari koje su u Zagrebu i na nekim drugim turnirima išle na moju stranu, sad nisu. I to je dio tenisa. Prije Zagreba sam samo dvaput prošao jedno kolo. Rekao bih da nije realno da svaki tjedan igram finale, kao što su možda ljudi očekivali. Sad smo dobro trenirali, osjećam da se forma vraća i nadam se da će već ovdje biti nešto dobro, a onda se i tako nastaviti.

Iako je za suparnika dobio igrača koji je među posljednjima prema renkingu izborio izravan plasman u glavni turnir, Mikrutu će ovo biti jedan od najvećih izazova u karijeri, jer Carabelli je u ovoj sezoni već četiri puta bio u finalima na Challenger Touru, a u dva navrata je osvajao i pobjednički trofej. Dva je finala izgubio u posljednjih mjesec dana, a iza sebe ima i vrlo dobar nastup na ATP turniru u Buenos Airesu, gdje je iz kvalifikacija došao do drugog kola i pružio dobar otpor Carlosu Alcarazu.

- Da, on je kao jedan od najlošijih koji je ušao u glavni turnir i sigurno sam mogao dobiti i lošiji ždrijeb. No, on je jedan od najboljih igrača, protiv kojeg ću imati priliku igrati. Sigurno moram biti na najvišoj razini. Naravno, mislim da ga mogu pobijediti, kad igram najbolje što mogu. Tako sam govorio u Zagrebu, tako mislim i sada.

Osim što će debitirati na ATP Touru, Luka će po prvi put zaigrati na stadionu koji nosi ime njegovog proslavljenog sugrađanina Gorana Ivaniševića.

- Sigurno će biti dobra atmosfera, bit će puno ljudi, igramo večernji meč. Nemam baš puno iskustva s večernjim mečevima. No, Umag je za mene jedno dobro i ogromno iskustvo. Baš jedva čekam sutrašnji meč.

Mikrutov trener je Zagrepčanin Alan Marić, koji ima dugu povijest rada s mladim tenisačima i tenisačicama i dobro zna što znači igrati jedan ovakav dvoboj.

- Mislim da mu je glavni zadatak sutra da uživa u meču, da pokuša kroz meč provesti u djelo neke zadatke koje će dobiti, da bude borben od prvog do zadnjeg poena i pokuša osjetiti taj nivo, za što nema priliku svaki dan. Ovo su za njega sve novi momenti koji će mu, zasigurno, u daljnoj karijeri puno značiti. Bilo je puno naših mladih igrača koji su ovdje ostvarili svoje prve pobjede. Tome se i mi potajno nadamo - rekao je Marić koji je Lukinog suparnika nazvao tipičnim predstavnikom južnoameričkog tenisača.

- Jak je na nogama, ali nije veliki 'server'. U tome vidimo šansu. Svakako se radi o jednom borbenom igraču koji iz cijelog terena pokušava igrati što više forhendom i na taj će način pokušavati se nametnuti Luki. Imamo i mi nekakve svoje tajne adute s kojima ćemo ga probati razoružati.

Posljednji tjedni su prošli u znaku odličnih nastupa splitskih tenisača. Naravno, posebno je odjeknuo nastup Duje Ajdukovića na ATP turniru u švedskom Bastadu, gdje je došao do polufinala, ravnopravno parirao Rafaelu Nadalu i postao prvi hrvatski tenisač koji je protiv velikog Španjolca uspio osvojiti set na zemljanoj podlozi. No, ne treba zaboraviti ni trijumf Milija Poljička na prošlotjednom ITF turniru igranom na terenima u umaškom Stella Marisu. Bilo bi lijepo kad bi Luka Mikrut u nedjelju nastavio niz plasmanom u drugo kolo umaškog ATP turnira.

- Meni je to prekrasno vidjeti. Svi se mi znamo od malih nogu, treniramo zajedno. Drago mi je da se Mili vratio, igra super. Tu je i Matej Dodig, s kojim često treniram kad je u Splitu, koji već mjesecima igra odličan tenis. Šteta što nema Dina (Prižmića), što ga ta ozljeda muči već neko vrijeme. Nadam se da će se i on brzo vratiti. Ima nas četiri - pet, tu je još i Gojo, koji možemo igrati vrhunski tenis. Mislim da je to dobro i za hrvatski sport, općenito.

Ajdukovićev rezultat karijere, s kojim dolazi u Umag, gdje ga u prvom kolu čeka peti nositelj Luciano Darderi (ATP - 35.), iznenadio je i Marića.

- Iznenadio me, jer u zadnje vrijeme nije imao tako dobre rezultate, ali svi mi koji ga poznajemo znamo da, kad je na najvišem nivou, može raditi velike rezultate. I Rafa (Nadal) je rekao da je Dujin bekend jedan od najboljih protiv kojih je igrao. Očigledno se ovaj tjedan sve poklopilo. Nadajmo se da će ih imati više, počevši od Umaga pa nadalje.

Naravno, isto vrijedi i za preostalu dvojicu hrvatskih predstavnika; za 20-godišnjeg Splićanina Milija Poljička, kojem će dvoboj s Lorenzom Sonegom biti drugi pokušaj da se u Umagu domogne prve pobjede na ATP Touru, te za Osječanina Mateja Dodiga, koji je danas proslavio 19. rođendan, a u ponedjeljak će debitirati na ATP Touru protiv suparnika iz kvalifikacija.

Dvoboj je na rasporedu kao treći na središnjem terenu (ne prije 21 sat), ali drugi u glavnom ždrijebu. Prije Mikruta i Carabellija na središnjem terenu će se za plasman u drugo kolo boriti osmi nositelj, Talijan Matteo Arnaldi, i Francuz Alexandre Muller. Na Studenac Areni (nekadašnjem Grandstandu) za mjesto u drugom kolu borit će se Kazahstanac Aleksander Ševčenko i Mađar Fabian Marozsan.

Nažalost, kroz kvalifikacije se četvorici hrvatskih predstavnika u glavnom turniru neće pridružiti nijedan od trojice domaćih predstavnika koji su u akciji bili u subotu. Matiju Pecotića (ATP - 484.) je sa 6-3, 6-3 pobijedio Argentinac Marco Trungelliti (ATP - 151.), a Denija Žmaka je sa 6-2, 6-4 svladao Tajvanac Tseng Chun-Hsin (ATP - 155.). Priliku za nastup u kvalifikacijama iznenada je dobio i Nino Serdarušić, jer je ušao kao zamjena za Alexandrea Mullera, koji je dobio mjesto u glavnom ždrijebu.

No, Serdarušić će, ipak, ove godine igrati samo u glavnom ždrijebu turnira parova, u kojem sa Slovencem Blažom Rolom brani prošlogodišnji naslov, jer ga je u prvom kolu kvalifikacija zaustavio Argentinac Guido Andreozzi (ATP - 363.) svladavši ga sa 6-4, 6-4.