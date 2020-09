Splitski sportaši pozivaju vas da sutra plivate i trčite za Doris...

Splitska sportašica i sportska djelatnica Doris Matošić oboljela je od karcinoma, a njeni sportski prijatelji za sutra, u subotu 9:00 sati, organizirali su humanitarnu utrku i prikupljanje sredstava za liječenje....

<p>Splitski sportaši i sportski radnici odlućili su organizirati humanitarnu utrku za pomoć Doris Matošić te su iskoristili priliku i pozvali sve da im se sutra ujutro pridruže na Marjanu...</p><p>Za našu Doris lavicu...</p><p>Mnogo je ljudi koji daju sve od sebe da pomognu drugima, a zauzvrat ne traže ništa, ni kada je najpotrebnije. Zato hajdemo pokazati veliko srce za našu Doris Matošić koja je svojim velikim srcem i plemenitim radom pomogla mnogima, i koja sada prolazi najveću bitku u životu, boreći se sa zloćudnom bolešću.</p><p>Svatko tko poznaje Doris, zna koliko je to predivna, dobra, pametna, vrijedna i skromna cura.</p><p>Doris je naše splitsko dite, rođena pod Marjanom, i jedan veliki i lipi dio splitskog sporta. Nekadašnja plivačica, koja je plivala za svoj PK Jadran, osvajala brojne medalje..</p><p>Otišla je na studij u Ameriku, diplomirala na sveučilištu Bridgeport u SAD-u, magistrirala na državnom sveučilištu Illinois u SAD-u, te doktorirala na sveučilištu Birmingham u Velikoj Britaniji na temu narcisoidne osobine ličnosti kod trenera kroz prizmu teorije samo-determinacije.</p><p>Doris je doktorica znanosti iz područja psihologije sporta i sportski psiholog u Splitu.</p><p>Trenutno je zaposlena kao sportski psiholog u Akademiji HNK Hajduk “Luka Kaliterna“, te kao vanjski suradnik istraživač na EU Erasmus + projektu Kineziološkog fakulteta u Splitu na temu Sportom protiv nasilja i socijalne isključenosti. Autorica je brojnih znanstvenih članaka objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima vezanim za psihologiju sporta (npr. Journal of Sport & Exercise Psychology),te ulomka knjige Sport and Exercise Psychology Research: From theory to practice.</p><p>Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, stručnim edukacijama iz područja psihologije sporta, te različitim međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima. Primila je niz nagrada za svoje znanstveno djelovanje. Recenzent je više znanstvenih časopisa iz područja psihologije sporta.</p><p>Radila je kao asistent na dodiplomskom studiju kineziologije državnog sveučilišta Illinois u SAD-u, te predavač na predmetu Istraživačke metode i statistika u sportskim znanostima dodiplomskog studija sportskih znanosti sveučilišta Birmingham u Velikoj Britaniji. Uz znanstveni i predavački rad, iskustvo u stručnoj praksi stekla je kao psiholog pripravnik plivačkog tima sveučilišta Illinois Wesleyan, softball tima državnog sveučilišta Illinois, te gimnastičkog kluba Marjan Split. Radila je i kao sportski psiholog suradnik plivačkog kluba Jadran Split.</p><p>Ima završen prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija koje organizira Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije (HUBIKOT) i trenutno je polaznik drugog stupnja navedene edukacije.</p><p>Ali od svih ovih diploma i priznanja, najveća njena diploma je veliko, ogromno, najveće toplo SRCE, skromnost, samozatajnost, njezina dobrota. Ono sto joj sad najviše treba je beskonačna ljubav i potpora svih nas, jer je ona ovom svijetu dosad već dala zaista mnogo. Sad je na nama red da njoj pomognemo u trenutku kad joj naša pomoć zaista jako treba.</p><p>Zato pozivamo sve sportske klubove i građana grada Splita da nam se pridruže 26.09. u 09:00 na Marjanskim vratima, da svi zajedno budemo dio “životne utrke s Doris” i pružimo joj snagu da se nastavi boriti i vjerovati.</p><p>Sav novac prikupljen od startnina - donacija na utrci “Split za Doris” ići će u svrhe liječenja. Hajdemo Splite, pokažimo svoje veliko srce!</p><p>Doris, želimo vidjeti tvoj osmijeh, želimo da nam opet zaplivaš prsno puna force i dišpeta (premda i samo na Šore), želimo da se opet prošetaš našim lipim Marjanom.. Sa svojom familijom, svojim Marinom, i psićem Mišom..</p>