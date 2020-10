Splitsko čudo točno u ponoć! U okolici je haralo nevrijeme, a nebo iznad sv. Duje je gorjelo

<p>Vakula, kakva će biti prognoza u ponoć?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gorjelo je nebo iznad Splita</strong></p><p>- Na 70. rođendan Torcide, bez obzira što kažu 'babe' i dide, a i ostali koji vrijeme 'vide', vremenske prognoze itekako 'vride', razvedravanje definitivno ide! Pritom ne samo u 'meteosmislu', želim atmosferu manje 'pokislu'! No, u noći, pa i oko ponoći, ako sveti Duje neće pomoći, bez kišobrana će se teško moći - odgovorio je najpoznatiji hrvatski meteorolog<strong> Zoran Vakula </strong>na pitanje jednog zabrinutog navijača Hajduka. </p><p>Jugo je 'deralo' Splitom posljednja dva dana, a u utorak je počela i kiša prijetiti. Zabrinulo je to navijače Hajduka koji su točno u ponoć, povodom 70. rođendana Torcide, pripremali pravu feštu. A kada je sv. Duje vidio sav taj trud, nije mogao samo promatrati.</p><p>Nekoliko sati prije proslave bura je stala, kiša prestala, a navijači su točno u ponoć priredili prizore za pamćenje. Gorjelo je nebo iznad Splita od signalnih raketa, vatrometa i silne pirotehnike, nema tog čovjeka koji nije osjetio trnce, radost, veselje. Emocije su 'tukle' na sve strane jer ovakve trenutke doživite jednom u životu. Bila je to spektakularna proslava rođendana najstarije navijačke skupine u Europi koja je od 1950. godine prva na hajdučkom braniku.</p><p>I baš u to vrijeme se dogodilo pravo čudo na nebu. Iznad Splita se stvorilo malo polje vedrine pa su navijači bez smetnji mogli napraviti pravu rapsodiju na splitskom nebu, a u istom trenutku, istočno i zapadno od Splita, su tukli gromovi uz pljuskove. Najveći grad Dalmacije se u tome trenutku našao u uskom polju vedrine između dva kišna oblačna sustava što je pravo čudo obzirom na nepovoljno vrijeme koje je prethodnih dana brinulo Splićane.</p><p>U sve se očito odlučio umiješati i sv. Duje te nam omogućio da uživamo u kadrovima za vječnost. </p><p> </p>