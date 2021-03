Korisnici A1 televizije ostali su neugodno iznenađeni nakon današnjeg priopćenja United Media koja je javno objavila kako prekida distribuiranje N1, Sport Kluba i još nekih programa na A1 platformi budući da nisu uspjeli postići dogovor s tim operaterom. Iz A1 su priopćili da je United Media povećala cijene u odnosu na prethodni ugovor i da bi zbog toga oni morali svojim korisnicima povećati račune, a oni to - ne žele. No, došlo je do još jednog prevrata. United Media je poslao novo priopćenje u kojem tvrdi da su navodi operatera A1 "apsolutno netočni i ne odgovaraju istini".

Novo priopćenje Sport Kluba, koji je pod vlasništvom United Medije, prenosimo u cijelosti:

"Navodi operatera A1 da je United Media postavila neprihvatljive uvjete za nastavak suradnje s njima su apsolutno netočni i ne odgovaraju istini. Ovom operateru je ponuđena distribucija naših kanala pod istim uvjetima i po istoj cijeni koja je vrijedila i do sada.

Spremni smo i javno objaviti ponudu dostavljenu A1 kako bi se svi uvjerili da nije istinita ni tvrdnja da bi morali poskupjeti svoje usluge ako bi nastavili distribuciju SK i N1 kanala.

Sportskim fanovima, koje je A1 priopćenjem informirao da su im kroz ponudu Arene osigurali najtraženiji sportski sadržaj, moramo reći da Sport Klub i dalje ima prava prijenosa Premier Lige, FA Cupa, Bundeslige i Bundeslige 2, da će ekskluzivno prenositi utrke Formule 1 i MOTO GP-a kao i da je ova televizija vlasnik licenci za najprestižnije košarkaške turnire Euroligu i Eurokup.

Samo na Sport Klubu gledatelji će moći pratiti europsko i svjetsko prvenstvo u košarci i za žene i za muškarce, kao i kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju. Tu su i ATP turniri, Wimbledon, hokejaška i NFL natjecanja kao i talijanska Pallacanestro liga.

I da ne zaboravimo UFC natjecanja koja se prenose na Fight kanalu.

Ništa od tih prestižnih natjecanja sada neće moći gledati, jer ih televizija srpskog državnog Telekoma, Arena Sport nema u svojoj ponudi. Iako raspolažu nelimitiranim budžetom i novcem svih građana Srbije, taj kanal se ipak ne može pohvaliti najatraktivnijim sportskim sadržajem.

Odlukom A1 da ne nastavi distribuciju United Media kanala gledatelji nisu izgubili samo mogućnost praćenja prijenosa mečeva i utakmica, izgubili su i mogućnost informiranja na televiziji N1, koja je jedna nepristrana, objektivna medijska kuća i jedna od najcitiranijih u Hrvatskoj.

Na ponudu za samostalnu distribuciju N1 kanala nisu odgovorili ništa, nego su se zahvalili i zaključili da ne žele nastaviti suradnju.

Vjerujemo da će gledatelji najbolje pokazati što misle o odluci A1 da iz svoje ponude isključi najbolji sportski i najgledaniji news kanal u Hrvatskoj."