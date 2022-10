Sporting je favorit, Pula, Ayat i Novo vrijeme bore se za dva preostala mjesta u Eliti LP...

U multimedijalnoj dvorani Apfel Arene održana je konferencija za medije uoči prvog dana UEFA Futsal Lige prvaka u Makarskoj. Na njoj su gostovali treneri sve četiri momčadi: Ivan Božović (Novo Vrijeme), Nijaz Mulahmetović (Futsal Pula), Nuno Dias (Sporting) i Kanat Tanakpajev (Ayat).

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ivan Božović je rekao kako pritiska u njegovoj momčadi nema:

- Tri momčadi izborit će prolazak dalje, u Elitnu rundu, među najboljih 16 klubova u Europi. S jedne strane se to čini kao lagan posao, ali ovo je ipak jedna izuzetno teška grupa. Sporting je jedna od najboljih ekipa u Europi zadnjih godina i sigurno će pronaći svoj put dalje. Ostale tri momčadi imaju podjednake šanse, ravnopravne su i po kvaliteti, pa bi tako mogao presuditi faktor sreće. Svi imaju svoje prednosti i nedostatke i bit će vrlo zanimljivo vidjeti stanje na terenu. Mi očekujemo prolazak, to je jasno. S koliko bodova, teško je kazati. Želim da pružimo svoj maksimum.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Težak raspored je pred Makaranima. U samo 24 sata odigrat će dvije utakmice. I to baš one koje će biti presudne za prolazak u Elitnu rundu.

- Uvijek je lijepo biti domaćin skupine, ali nosi to i veliki psihološki pritisak. Igrači će motivirati sami sebe. Dignut će nas i publika. Što se pripreme tiče, učinili smo što smo mogli Za ostalo ćemo se prilagođavati tijekom utakmice. Ayat nam je ipak nepoznanica.

Riječi oduševljenja atmosferom u Makarskoj nije krio trener Ayata Kanat Tanakpajev.

- Sretni smo što smo stigli u Makarsku. Grad je prekrasan. Najviše nas veseli vrijeme, toplo je. Kod nas u Kazahstanu su već počeli minusi. Što se tiče turnira, imamo velika očekivanja od prve utakmice. Protiv Novog Vremena smo već igrali jednom i sjećam se da je susret bio odličan, iako smo izgubili. Želim da i ovaj put svi uživaju. O prolasku dalje još ne razmišljamo, idemo polako. U prvoj utakmici protiv domaće momčadi nam sigurno neće biti lako.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Sporting je, očekivano, prvi favorit skupine. Riječ je o dvostrukom osvajaču Lige prvaka. Očekivanja su uvijek najviša, potvrdio je to i trener Nuno Dias.

- U ovoj rundi teško je imati velikih saznanja o protivnicima. Mislim da smo na višoj razini od naših protivnika jer smo naviknuli igrati ovakve utakmice. Ne samo u Ligi prvaka, već i u portugalskom prvenstvu. Najviše smo se pripremali za Pulu jer protiv njih nikad nismo igrali. I njima je ovo prvi nastup u Ligi prvaka. Imaju nekoliko sjajnih igrača, a zapazili smo i dva Argentinca. Novo Vrijeme je također sjajna momčad. Fizički i taktički su sjajno posložena ekipa. Znamo i da su u Hrvatskoj navijači jako glasni, pa se zato i ekipe ne predaju tako lako. Nama je cilj prvo mjesto, nemamo što kriti. To se od nas očekuje.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Futsal Pula premijerno će nastupiti u Ligi prvaka. Prilika im je to za dokazivanje na europskoj sceni. Da neće biti odustajanja, najavio je trener Nijaz Mulahmetović.

- Mi smo mlada momčad i nastup u Ligi prvaka za nas je nagrada. Bit će nam čast igrati ovakve utakmice. Prvi susret igramo sa Sportingom. Bit će to odlična prilika za učenje. Imao sam priliku za vrijeme svoje igračke karijere zaigrati protiv Sportinga. I onda je to bila dominantna momčad, baš kao i danas. Za nas onaj pravi dio zapravo počinje od druge utakmice protiv Novog Vremena. Mi, Makarani i Ayat borit ćemo se za preostala dva mjesta koja vode dalje. Samo je nekoliko naših igrača do sada igralo u Ligi prvaka, tako da će svaki osvojeni bod biti veliki uspjeh za nas.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

RASPORED

Sporting – Stanoinvest Futsal Pula (srijeda, 18)

Ayat – Novo Vrijeme (srijeda, 20.30)

Ayat – Sporting (četvrtak, 18)

Novo Vrijeme – Stanoinvest Futsal Pula (četvrtak, 20.30)

Stanoinvest Futsal Pula – Ayat (subota, 18)

Novo Vrijeme – Sporting (subota, 20.30)

