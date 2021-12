Kad je futsal u pitanju, lisabonski Sporting je svemirski brod i ako ih barem malo učinimo nervoznima, bit će to za nas velika stvar, razlika u kvaliteti je ipak prevelika, kaže trener Olmissuma Duje Maretić.

Hrvatski futsal prvak u četvrtak počinje svoju drugu europsku avanturu. U Lisabonu će odigrati tri susreta Elitne runde Lige prvaka, a najbolji iz skupine, u kojoj su uz Olmissum i Sporting, još i ruski Ekaterinburg i nizozemski Hovocubo, ide na završni turnir. Veliki favorit za prolaz domaćin je turnira Sporting, a Omišani će svoju priliku tražiti u susretima s Rusima i Nizozemcima.

- Nećemo se predati ni u prvom ogledu sa Sportingom iako su oni izraziti favoriti i ponajbolja momčad Lige prvaka. Utakmici ćemo pristupiti ozbiljno, ali protiv takve momčadi se ne možeš štedjeti jer ćeš izgubiti s velikom razlikom. Treba igrati oprezno jer je potrošnja velika. Ne idemo s bijelom zastavom u rukama, želimo pokazati da su i oni "krvavi ispod kože" ako ih se pritisne i nagazi. Treba odigrati pametno jer nas u manje od 24 sata čeka i ogled s Ekaterinburgom – kaže trener Omišana uoči velikog dvoboja i dodaje:

- Tri boda iz tri utakmice su realnost hrvatskog futsala u Elitnoj rundi, sve preko toga bio bi ogroman uspjeh. Osjećam kod svojih igrača pozitivnu atmosferu i iščekivanje, nikako strah. Svjesni smo i mi svoje snage, želimo se testirati koliko smo jaki u srazu s najboljima, s onima čije utakmice gledamo. Na turnir smo doputovali u dobroj formi, prezadovoljan sam kako su igrači odradili do sada. Prednjače Sekulić i Pavić, Postružin i Horvat su također jako dobro raspoloženi, nedostaje nam Valerije Jurić, no na to smo već navikli, a veliki je hendikep ozljeda kapetana Perišića koji ne može dati svoj puni doprinos.

Maretić je nakon turnira Glavne runde koji se igrao u Omišu osjetio napredak svoje momčadi, a istome se nada i nakon Lisabona.

- Svako ovakvo iskustvo nas čini boljima. I igrače, i mene kao trenera, i klub... Nakon tri pobjede u Glavnoj rundi igrači su dobili samopouzdanje i dodatno iskustvo, bilo je to baš primjetno i nadam se da će iskustvo iz Lisabona također podići momčad jer mi doista imamo puno prostora za napredak. Ako izuzmem trećeg vratara Baučića, naši najstariji igrači su Perišić i Pavić s po 31 godinom, a to su najbolje godine za futsal.

Mnoge europske momčadi pojačane su strancima, Omišani se za sada nisu odlučili na taj potez.

- Mi smo jako dobro posložena momčad ali ako se ukaže potreba smatramo da u hrvatskom futsalu ima dovoljno kvalitete. Za sada ćemo se bazirati na naše snage i na hrvatske igrače. Od Dubrovnika do Pule, pa sve do Vukovara ima puno zanimljivih igrača koji nam mogu pomoći ostvariti naše ciljeve. No ponavljam, za sada sam zadovoljan kadrom koji imamo i ne bih ga mijenjao ni za što. Uostalom, ušli smo među 16 najboljih u Europi, to valjda dovoljno govori o njihovoj kvaliteti.

O snazi hrvatskog futsala svjedoči i činjenica da je u zadnjih šest godina prvak igrao Elitnu grupu Lige prvaka. Po dva puta Nacional i Novo vrijeme, a sada Olmissum.

- Naša liga je stvarno kvalitetna, po meni jedna od deset najboljih u Europi, pa možda bih se usudio kazati i pet najboljih. A kad je već tome tako, onda je i prvaku te lige mjesto među 16 najboljih u Europi. Dalje od toga teško, da prolaze dva najbolja u grupi pa da se igra nokaut faza ili Final eight, to bi bila druga priča. Ovako se teško nečemu više od ovoga možemo nadati. Drago mi je da se priča o futsalu malo zakotrljala po medijima, volio bih da mediji malo više prate naše klubove jer se doista ima što vidjeti. Dobro se radi, liga je zanimljiva, padaju eurogolovi, publika dolazi na tribine, nedostaje nam samo malo medijske pozornost da se dignemo na veću razinu, jer ovaj sport ljudima jako brzo ulazi pod kožu... - zaključio je Maretić.