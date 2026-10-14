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ZLATKO TRIPIĆ

Sportski direktor Bayerna ljut na Dinamovog krvnika: 'Igrao je kao gad. Mi smo nasjeli!'

Piše Ivan Tomašković,
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Sportski direktor Bayerna ljut na Dinamovog krvnika: 'Igrao je kao gad. Mi smo nasjeli!'
Foto: NTB
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Nogometaš rođen u Rijeci s Vikingom je izbacio Dinamo u Ligi prvaka, a sada je s norveškim prvakom priredio pravo iznenađenje protiv Bavaraca

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Bayern je u 2. kolu Lige prvaka prosuo pobjedu protiv norveškog Vikinga odigravši 3-3, a nakon utakmice posebno se govorilo o isključenju Michaela Olisea i kapetanu domaće momčadi Zlatku Tripiću. Tripić, norveški reprezentativac rođen u Rijeci, tijekom cijele utakmice ulazio je u duele i verbalne okršaje s Bayernovim igračima, a kulminacija se dogodila u završnici susreta.

Olise je u samo desetak sekundi zaradio dva žuta kartona. Drugi je dobio nakon što je loptom pogodio Tripića u lice, zbog čega je Bayern završnicu odigrao s igračem manje. Nakon utakmice sportski direktor Bayerna Max Eberl nije skrivao ljutnju zbog ponašanja Vikingova kapetana.

UEFA Champions League - Viking v Bayern Munich
Foto: NTB

-Tripić je igrao kao gad. Želio je pobijediti utakmicu. Nasjeli smo na njegovu provokaciju i dobio je upravo ono što je želio - isključenje jednog našeg igrača - rekao je Eberl. Ipak, priznao je da Olise nije smio tako reagirati 

Bayern je nakon preokreta vodio 3-2 i bio na korak do pobjede, no nakon Oliseova isključenja Viking je uspio doći do boda i prirediti jedno od najvećih iznenađenja drugog kola Lige prvaka. Podsjetimo, Tripić je hrvatskoj javnosti dobro poznat još od kvalifikacija za Ligu prvaka, kada je upravo s Vikingom izbacio Dinamo i bio jedan od najboljih igrača norveške momčadi.

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Komentari 2
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