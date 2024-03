Sportski direktor Dinama: Ovo je plan B ako ne budemo prvaci

Prošlog ponedjeljka na sastanku Izvršnog odbora maksimirskog kluba imenovan je v.d. sportskog direktora Dinama. Nova uprava Dinama na to je mjesto postavila Marka Marića. Do sada je radio kao šef razvoja nogometa i voditelj nogometne škole. Čovjek je iz Dinamovog sustava.

- Trener u nogometu je vječno v.d., sportski direktor također. Ako stvari ne funkcioniraju, bit ćeš promijenjen, to moramo prihvatiti. Svjesni smo da uvijek odgovaramo za svoj rad, - rekao je Marić za Sportske novosti i otkrio tko će mu biti prvi suradnik:

- Ivo Milić, koji je bio moja desna ruka, bit će direktor nogometne škole, ali sve je to usko povezano i surađivat ćemo.

Objasnio je Marić i svoju viziju:

- Prvi korak je analiza, kakvi igrači nam trebaju, za koje igrače bi bilo bolje da pronađu drugu sredinu i što imamo u omladinskoj školi, a zatim i potraga na tržištu gdje bismo mogli pronaći igrače koji bi bili odličan dodatak našoj prvoj momčadi. To je dinamično okruženje, koje nije nimalo lagano, ali ključ je s poznavanjem ljudi filtrirati proces i gledati prave igrače. Da bismo doveli igrača koji je dobar za našu momčad, da ga možemo platiti, on u određenim trenucima mora biti u nekim malim problemima. Dakle, ne možemo se natjecati s klubovima koji imaju veću kupovnu moć. Ne možete dovesti igrača iz najboljih liga da nije imao određeni problem, ali on je i dalje vrhunski igrač za nas.

Marić će je rekao kako će on raditi na sljedećem prijelaznom roku.

- Fokus je na pravovremenom promoviranju mladih igrača. Dvije godine sam bio pomoćni trener u prvoj momčadi Dinama i to je možda bio najplodniji period Dinamovog razvoja igrača. U prvoj momčadi smo imali 13-14 mladih igrača. Svaki taj igrač je zahtijevao individualan pristup, upravo je to ključ. Rola sportskog direktora je ta da balansira dugoročni plan razvoja igrača i nekome je bolje ići okolnim putem, netko već ima dovoljnu kvalitetu da može postupno dobivati minutažu u prvoj momčadi, a nekome treba više vremena. Poznavanje svih tih igrača u dušu stavlja sportskog direktora u adekvatnu poziciju da donosi te odluke u suradnji s trenerom i stožerom.

Rekao je i što će se dogoditi ako Dinamo ne osvoji naslov prvaka.

- Prvo, uvjeren sam da ćemo biti prvaci, jer imamo najkvalitetniju momčad! I da neće biti potrebe za tim planom B. Ali, ako ne budemo prvaci, onda još veći naglasak moramo baciti na naše mlade igrače i stvaranje momčadi, da možemo iduće godine napraviti rezultat. Možemo jednu godinu preživjeti na taj način, ali na duge staze bez rezultata i Europe ne možemo egzistirati. Moramo biti spremni na obje opcije - rekao je Marić, a zatim dodao:

- Govorilo se da je ulazak u Konferencijsku ligu katastrofa, ali smatram da je to bilo puno bolje za nas. U Europskoj ligi bismo imali teže suparnike, a onda bi nam i u prvenstvu rezultati bili riskantniji. Ako se slučajno zaredaju dva loša rezultata, nastane kaos stresa. Apsolutno vjerujem u trenera Jakirovića i našu momčad, vjerujem da će obraniti naslov. Naravno da će biti puno teže ako ne budemo prvi, ali upravo je i to naša rola da imamo opciju A i opciju B, da znamo kojim putem treba krenuti. To je profesionalno i odgovorno. Ako se slučajno dogodi da ne budemo prvaci, onda moramo još veći naglasak staviti na razvoj mladih igrača da iduće sezone možemo ostvariti te uspjehe. Jednu godinu možemo tako preživjeti, ali Dinamo bez rezultata i Europe ne može egzistirati. Drugi klubovi imaju stabilan financijski priljev svake godine, a Dinamo ovisi o rezultatima i mladim igračima - zaključio je Marić.