Velika euforija zahvatila je navijače Hajduka, a glavni razlog za to su Marko Livaja i čelnici koji su napravili strašan posao u ljetnom prijelaznom roku. Više nitko ne priča o debaklu u Konferencijskoj ligi i ranom ispadanju od Tobola, glavna tema je juriš na naslov prvaka i nevjerojatan prijelazni rok. Ostankom Marka Livaje, koji je duša, srce i lider ovog Hajduka, predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius udarili su temelje za budućnost. U pravom spoju mladosti i iskustva pridodali su nekoliko sjajnih igrača, a dodatna iskra za plamen euforije u Splitu bio je dolazak velikog Danijela Subašića i povremenog reprezentativca Darija Melnjaka. Bio je to šlag na kraju sjajnog prijelaznog roka kojeg su odradili čelnici kluba. Možda i jedan od najboljih u povijesti kluba. Sve redom iskusni i provjereni igrači dokaz su da Hajduk ove sezone cilja na velike stvari. A navijačkom puku dovoljna je samo mala iskra da se zapali euforija. San je naslov prvaka Hrvatske na što Hajduk čeka još od 2005. godine, a to se ne libi priznati niti Danijel Subašić. Sportski direktor Mindaugas Nikoličius radio strašan posao na Poljudu, a to itekako vide navijači među kojima uživa božanski status. Kada je Hajduk u pitanju, navijači bi sve napravili, a tome svjedoči i scena iz jednog splitskog restorana. Nikoličius je bio na večeri u jednom splitskom restoranu, no kada je htio platiti račun, dočekalo ga je iznenađenje. - Dopustite da vas počastimo. Hvala vam za sve. Who is next? Samo Hajduk - pisalo je na papiriću. Oduševljeni Litavac je sve podijelio na društvenim mrežama. I sam je svjestan da su očekivanja velika, a radi sve što je u njegovoj moći da zadovolji apetite navijača i donese ono što se čeka od 2005. godine. A to je naslov prvaka.