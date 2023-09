Sportski direktor Osijeka: Uz ovakav sudački tretman nema ni smisla govoriti o trofejima

Turbulentna je godina iza NK Osijeka. Klub je izgradio jedan od najboljih stadiona u ovom dijelu Europe, navijači konačno mogu uživati u komforu, a ne se pribojavati kiše i vremenskih uvjeta. No, kako je rastao u infrastrukturnom aspektu, klub je jako puno izgubio u igračkom smislu. Desetak igrača, većina nositelja, napustili su klub u ovoj godini, a adekvatne zamjene nisu pristigle pa su upitne i osječke ambicije za ovu sezonu.

U HNL-u ne stoje loše, ali očito je kako fali širine i kvalitete u sastavu kako bi se mogli nadmetati s Hajdukom i Dinamom u borbi za trofeje. Uz to, klupsko vodstvo nezadovoljno je sudačkim tretmanom u prvenstvu, a to se ponajviše odnosi na posljednju utakmicu protiv 'modrih' koju su izgubili 3-2 iako su vodili 2-0. Za njih su bila sporna dva jedanaesterca zbog kojih je sportski direktor Ivica Kulešević opleo po sucima, a na koncu je i Osijek poslao apel HNS-u da poduzme korjenite promjene u sudačkoj organizaciji. Još se nisu strasti smirile.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Jedan cilj smo promašili, a to je plasman u skupinu na europskoj sceni. Mislim da smo bili solidni u Europi, ali još nismo bili dovoljno kvalitetni za takav iskorak. No vjerujem kako ćemo u budućnosti biti. Što se domaće scene tiče - cilj nam je biti pri vrhu HNL-a, te što dalje doći u Kupu. Trofeji? Pa tko ih od nas ne bi želio osvajati?! No uz neravnopravnost koju imamo u tretmanu kod sudaca nema smisla govoriti o trofejima. Nećemo se predati. Borit ćemo se i dalje, želimo biti konkurentni, a mislim kako to i možemo, a vjerujem da će se popraviti i naš status kod sudaca - rekao je sportski direktor Osijeka Ivica Kulešević u razgovoru za Glas Slavonije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ramon Mierez ostao je na Opus Areni i to je najveće pojačanje za Osijek. No, mnogi su ga htjeli ukrasti, a pogotovo Dinamo koji je nudio tri milijuna eura. Bilo je i drugih ponuda, no stav je čelnika bio jasan. Argentinac ne ide nigdje.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Za mene je ostanak Ramona Miereza najveća pobjeda u ovom prijelaznom roku. Ogroman je bio pritisak na nas i na njega samog, što svi znaju. Imali smo tri ponude. Rusija je otpala jer Ramon nije htio ići tamo, s Dinamom znate što se događalo, a postojala je i ponuda iz Saudijske Arabije, koja je financijski bila u gabaritima koje želimo, ali smo je odbili jer ne bismo stigli više reagirati na tržištu zato što je prijelazni rok završio.