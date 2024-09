Sportski TV vodič za vikend: Gdje gledati futsal, milanski i turski derbi, F1 u Singapuru...

Vikend pred nama obilovat će zanimljivim sportskim događanjima, a naročito nogometom u nedjelju. Pred nama je nekoliko derbija diljem Europe, a ovo su najzanimljivija događanja koja su pred nama.

Petak

Futsal

Kuba - Hrvatska 14:30 HRT 2

Nakon dva poraza naše futsalske reprezentacije u prva dva kola, dvoboj s Kubom mogao bi presuditi oko odlaska u osminu finala ili doma. Hrvatska mora pobijediti i nadati se da će biti među četiri najbolje trećeplasirane momčadi koje prolaze dalje. Situacija je teška, ali treba vjerovati...

Košarka

Cibona - Zadar 21:00 Arena Sport 1

Otvaranje ABA lige, Cibona je nakon dugo vremena složila riješila financijske probleme i spremna dočekuje početak sezone. Obje momčadi žele pod svaku cijenu izbjeći ispadanje, ali nadaju se i plasmanu među prvih 8 momčadi koje idu u playoff.

Zagreb: 31. kolo FAVBET Premijer lige, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tenis

Početak Laver Cupa - traje do nedjelje

Tijekom cijelog vikenda igrat će se Laver Cup, odnosno tenisko natjecanje između Europe protiv svijeta. Europu će predstavljati Alcaraz, Dimitrov, Medvedev, Ruud, Tsitsipas i Zverev, dok će za Svijet nastupati Cerundolo, Fritz, Kokkinakis, Shelton, Tabilo i Tiafoe. Prijenos će biti na Eurosportu.

Subota

Nogomet

Slaven Belupo - Dinamo 17:30 MAX Sport 1

Nakon smjene Sergeja Jakirovića, "modre" čeka gostovanje kod posljednje momčadi lige. Slaven je osvojio samo bod nakon šest kola, ali Dinamo također nije u nekoj formi, s obzirom na to da je bez pobjede u posljednje tri utakmice u svim natjecanjima. Strateg "plavih" vjerojatno će u toj utakmici biti Sandro Perković koji je "uskočio" na klupu nakon smjene Jakira.

Muenchen: Razočarani igrači GNK Dinamo nakon izgubljene utakmice protiv Bayerna 9:2 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Juventus - Napoli 18:00 Arena Sport 4

"Stara dama" izgleda znatno drugačije pod vodstvom Thiaga Motte nego pod Allegrijem, iako je u prvenstvo ušla s dvije pobjede i dva remija. Juventus još nije primio gol nakon četiri kola, a u Ligi prvaka je pobijedio PSV 3-1. S druge strane, Napoli je ostao bez Victora Osimhena koji je isforsirao odlazak (u Galatasaray), ali talijanski prvak iz pretprošle sezone drugi je u prvenstvu s devet bodova.

Fenerbahče - Galatasaray 19:00 Sport Klub 2

Veliki turski derbi domaćin čeka u velikom naletu, s obzirom na to da Fener u zadnje tri utakmice nije primio gol. Međutim, Galata je u još boljoj formi, krenuo je s maksimalnih 15 bodova u prvih pet kola. Ovo je dvoboj prvoplasiranih momčadi turske Super Lig, bit će vatreno u Istanbulu! Dominik Livaković očekuje se na vratima domaće momčadi.

Graz: Prijateljska utakmica HNK Hajduk - Fenerbahce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajduk - Gorica 20:00 MAX Sport 1

Ako pobjeda u derbiju vrijedi "šest bodova", ovakve utakmice nakon velikih pobjeda služe kao potvrda, kao kvačica na dobro obavljen posao. Hajduk mora pobijediti, u dobrom je nizu, iako sukobi u klupskim strukturama još nisu završili... Gorica je sedma s pet bodova, a Hajduk drugi s 14, isto koliko ima i vodeća Rijeka.

Real Madrid - Espanyol 21:00 Arena Sport 6

Iako "kraljevski klub" ne briljira na startu sezone, stvari su daleko od loših. Kylian Mbappe (25) zabio je pet golova u prvih sedam utakmica i dobro se uklopio u momčad, unatoč brojnim sumnjama. Real je pod imperativom pobjede, s obzirom na to da vodeća Barcelona već bježi četiri boda i igra odlično, tako da ništa osim tri boda za domaće ne dolazi u obzir u ovoj utakmici.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Boks

Daniel Dubois - Anthony Joshua 22.00 DAZN

Ove subote očekuje nas veliki teškaški obračun u Engleskoj. Za titulu IBF-ovog prvaka borit će se Daniel Dubois i Anthony Joshua. Dubois je titulu privremenog prvaka osvojio protiv Filipa Hrgovića u Rijadu. Oleksandr Usik držao je "pravi" pojas, ali kako su mu vlasnici organizacije uvjetovali da mora braniti titulu protiv Duboisa, Ukrajinac je napustio pojas, čime je Dubois postao vlasnik titule. Borbe glavnog dijela programa počinju u 22 sata, dok bi borba večeri između Duboisa i Joshue trebala početi oko 23.30.

Nedjelja

Nogomet

Lokomotiva - Osijek 17:30 MAX Sport 1

"Bijelo-plavi" su tek u prošlom kolu došli do prva tri boda u prvenstvu, a protiv "lokosa" imaju šansu preskočiti ih na ljestvici i približiti se gornjoj polovici. Lokomotiva je također tek u 6. kolu stigla do prve pobjede i to na gostovanju u Puli protiv Istre (0-2).

Manchester City - Arsenal 17:30 Arena Sport 3

Dvije od tri najvrijednije momčadi na svijetu prema Transfermarktu sastaju se već u 5. kolu Premier lige. "Topnici" su u prošlom kolu pobijedili Tottenham u londonskom derbiju i približili se maksimalnom Cityju (nakon četiri kola) na dva boda zaostatka. Posljednje dvije sezone su se ove dvije momčadi isprofilirale kao najbolje u Engleskoj, u nedjelju ćemo saznati kome će pripasti prvi njihov derbi ove sezone.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Stuttgart - Borussia Dortmund 17:30 Sport Klub

Za ljubitelje otvorenog i napadačkog nogometa, malo je više utakmica u ligama petice od ove. Stuttgart je i na Santiago Bernabeu pokazao koliko je kvalitetan i dobrano namučio favorizirani Real, dok je Borussija već tradicionalno otvorena i napadačka momčad. Nakon povijesne prošle sezone i drugog mjesta u Bundesligi, domaćin je nešto lošije krenuo u ovu i u tri kola osvojio četiri boda, dok je Borussija na sedam od devet. Preporuke za ovaj dvoboj!

Villarreal - Barcelona 18:30 Arena Sport 6

Prošle sezone je u dvije ligaške utakmice ovih momčadi palo 15 golova! Na El Madrigalu bilo je 3-4 za goste krajem kolovoza, ali je početkom 2024. "žuta podmornica" uzvratila i slavila s 5-3 usred Barcelone. Villarreal je četvrti u prvenstvu s 11 bodova, a "blaugrana" vodeća s maksimalnih 15.

Rijeka - Šibenik 20:00 MAX Sport 1

Ovdje nema dvojbe tko je favorit, "bijeli" su vodeća momčad prvenstva s 14 bodova i gol razlikom 12:1! Šibenik je također sjajno krenuo i osvojio već 10 bodova kao povratnik, što je za bod više od Rudeša u cijeloj prošloj sezoni. Ipak, Rijeka je favorit u ovom susretu.

Inter - Milan 20:45 Arena Sport 4

Derby della Madonnina stiže u vrlo nezgodnom trenutku za "rossonere" koji su loše ušli u sezonu. Milan je u pet utakmica u svim natjecanjima pobijedio samo jednu, dvije je remizirao i isto toliko ih izgubio. S druge strane, Inter je na Etihadu izvukao 0-0 protiv Manchester Cityja u 1. kolu Lige prvaka, dok je u prvenstvo ušao s dvije pobjede i dva remija. Inače, Inter je u nizu od šest pobjeda zaredom u milanskom derbiju, a sedmerostruki prvak Europe zadnji je put pobijedio 3. rujna 2022.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Formula 1

Velika nagrada Singapura 14:00 Sport Klub 3

Staza u Singapuru je jedna od najtežih za pretjecanje u cijeloj Formuli 1, tako da u principu vodeći mogu diktirati tempo utrke bez rizika da izgube pozicije. Vodeći u poretku vozača je Max Verstappen s 313 bodova, ispred Landa Norrisa (254 boda) i Charlesa Leclerca (235).

Uživajte!